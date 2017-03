Un tren Satu Mare- Baia Mare a deraiat. In garnitura se aflau 12 calatori

"Este vorba despre trenul regio 4313, care circula pe relatia Satu Mare - Baia Mare, care a deraiat de o osie intre statiil Busag - Baia Mare", a declarat, miercuri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan.Potrivit sursei citate, in tren se aflau 12 calatori care au fost mutati in alte garnituri locale cu care vor ajunge la destinatie.Circulatia feroviara este intrerupta, la ora transmiterii acestei stiri, pe ruta pe care a deraiat trenul regio, insa calatorii care sunt in garniturile care trec prin zona sunt preluati de alte trenuri.