Medicul Georgeta Sardescu: S-a nascut la 700 de grame si am reusit sa o salvam. E primul copil al familiei care a supravietuit

Un copil născut prematur are nevoie de condiții suplimentare în maternități, pentru a-și dezvolta organele, suficient cât să respire singur. Nu e o luptă ușoară, iar din echipă nu poate lipsi nimeni: părintele, medicul și nou-născutul care, ajutat, are resurse incredibile pentru a reuși să supraviețuiască. Este cazul unei fetițe care a reușit să plece acasă, după aproape patru luni în care medicul Georgeta Sărdescu de la Maternitatea Sfântul Pantelimon a îngrijit-o. ”Este primul copil care a supraviețuit în această familie”, spune, cu emoție, medicul. Maternitatea unde fetița de doar 700 de grame a venit pe lume a fost dotată cu incubatoare și aparatură medicală necesară terapiei prematurilor de către Organizația Salvați Copiii România. Lupta, însă, este la mijloc de drum: opt dintr-o mie de copii născuți vii mor în România în primul an de viață, plasând țara noastră, în continuare, pe primul loc din Uniunea Europeană, în ceea ce privește rata mortalității infantile. Datele arată că 1.493 de copii mai mici de un an au murit în 2015 în spitalele din România, iar lipsa aparaturii se numără printre principalele cauze ale acestor statistici cutremurătoare.”În cei 26 de ani de activitate doar în cadrul Maternității Sfântul Pantelimon cred ca am asistat la cel puțin 4000 de nașteri premature”, povestește medicul Georgeta Sărdescu.Ultima naștere prematură si supraviețuire apropiată de miracol despre care medicul vorbește este cea a unei fetițe care s-a născut la 24 de săptămâni și care a reușit să învingă, după aproape patru luni în care a stat în incubator: ”Au fost mai mulți prematuri care m-au impresionat, dar voi povesti câte ceva despre ultimul copilaș, pentru că este foarte proaspat în minte. Este vorba despre o fetiță de 24 de săptămâni, de 700 grame, care s-a născut la sfârșitul lunii septembrie 2016 și a plecat acasă în luna ianuarie 2017. Este primul copil care a supraviețuit în această familie. Această micuță a fost o luptătoare, a fost intubată de la naștere și ventilată cinci săptămâni. A trecut toate obstacolele pe care le-a întâlnit - enteropatie de prematuritate, displazie bronhopulmonară și altele. Voința și puterea ei, dragostea și dăruirea noastră, a personalului medical, energia și încrederea părinților, toate acestea i-au asigurat victoria în bătălia pentru viață”, spune Georgeta Sărdescu.”Riscurile la care sunt expuși copiii prematuri sunt multiple, dar nu vreau să țin un curs. Ceea ce este esențial este că toate problemele prematurilor se datorează imaturității anatomice și celei funcționale ale tuturor organelor și sistemelor: respirator, cardiovascular, cerebral, digestiv, imun. Spitalizarea acestor copilași durează luni de zile și se prelungește cu cât greutatea și vârsta de gestație sunt mai mici, dacă evoluția lor se complică, perioada de spitalizare poate ajunge și la șase luni”, explică medicul.Atunci când un medic are în față o naștere prematură, provocările sunt imense, iar la capătul lor este vorba despre o viață salvată : ”La orice naștere poți avea surprize neplăcute, dar la nașterea prematură acestea sunt frecvente. Chiar și după atâția ani de experiență am emoții. Pentru reanimarea și stabilizarea prematurilor trebuie să fim o echipă, să fim prompți, rapizi și eficienți în așa numitele “golden hours” după naștere. Nu aș spune frică, dar de fiecare dată trăirile sunt intense. De fiecare dată îmi doresc ca nou-născutul să prezinte semne vitale și mai ales să respire spontan, astfel încât reanimarea pe care o facem să fie eficientă și rapidă, astfel încât efectele negative la distanță să fie cât mai mici”, spune doctorul Sărdescu, pentru care aparatura medicală perfomantă și la îndemână este esențială în lupta pentru viață .Între medic și părinții unui copil născut prematur se creează o legătură emoțională puternică. Medicul înțelege de la început emoțiile care îi încearcă pe părinți, iar aceștia din urmă își dau seama că încrederea în medic este obligatorie, pentru că în mâinile lui e viața micuțului venit pe lume prea devreme, dar care are resurse incredibile pentru a lupta. ”Cu cât mama recunoaște mai bine termenii medicali, cu atât veștile sunt mai șocante. Suferința crește, deoarece aceste mămici conștientizează mai repede consecințele”, spune medicul Georgeta Sărdescu. Aceasta povestește cum, pe parcursul spitalizării, părinții trec prin foarte multe stări emoționale, de la speranță și recunoștință până la teama și neîncredere : ”Depinde foarte mult și de veștile primite, de experiențele anterioare ale acestora. În tot acest timp este foarte importantă relația medic-pacient. Cu cât relația este mai strânsă și comunicarea mai deschisă, cu atât părinții trec mai ușor prin aceste momente grele”.În 2016, Salvați Copiii România a dotat cu aparatură medicală de specialitate 31 de maternităţi, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur, care au avut nevoie de intervenție medicală urgentă. O parte semnificativă a acestor fonduri, în valoare totală de 355.981 euro, a venit de la cei care au ales să redirecționeze 2% din impozitul pe venit, transformând banii, care altfel ar fi rămas în posesia statului, în viață pentru copiii născuți prematur. Fondurile astfel obţinute de Salvați Copiii au fost utilizate pentru a contribui la dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din oraşele: Alexandria, Arad, Timișoara, Pitești, Brașov, București, Reșița, Mangalia, Craiova, Focșani, Hațeg, Slobozia, Iași, Târgu Mureș, Roman, Vaslui, Dorohoi, Călărași, Giurgiu și Tulcea și a susține 6.000 de gravide, mame și nou-născuți din 15 comunități rurale.Demersul Organizației Salvați Copiii de a sprijini maternitățile în a asigura tratament medical adecvat și imediat copiilor născuți prematur este consistent, iar progresul este vizibil: în șase ani, rata mortalității infantile a scăzut. Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Copiii de reducere a mortalității infantile, România înregistra o rată a mortalităţii infantile de 10,1 la mia de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000 de nou-născuţi vii, în 2015.Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2017. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.