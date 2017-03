Perchezitii suspecti de braconaj arheologic in zona Sarmizegetusa. Acestia ar fi fost "sprijiniti si protejati constant" de politisti din Hunedoara

Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat faptul ca, in perioada 2013 - 2017, mai multe persoane din judetul Hunedoara au derulat activitati de braconaj arheologic in zona muntilor Orastie (zona Sarmizegetusa Regia), fiind sprijiniti si protejati constant de catre lucratori de politie din cadrul I.P.J. Hunedoara, prin neindeplinirea unor acte ce intra in indatoririle de serviciu sau prin transmiterea unor date/informatii confidentiale, de natura secretului profesional.Astfel, "cautatorii de comori nationale" nu respecta legislatia in domeniu, in sensul ca utilizeaza detectoare de metale in zonele cu patrimoniu arheologic fara o autorizare prealabila, iar pentru "protectia" lor au atras lucratorii de politie arondati zonei de cercetare, pe care i-au recompensat cu bunuri mobile si/sau imobile.