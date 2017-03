Fregata franceza La Fayette va face escala in Constanta intre 24 si 27 martie 2017

Marina nationala franceza trimite in mod frecvent nave de razboi in toata lumea, respectand principiile maritime de libertate a navigatiei. Face acest lucru si in Marea Neagra, respectand Conventia de la Montreux din 1936.De indata ce va parasi portul, fregata La Fayette va participa la un exercitiu destinat consolidarii interoperabilitatii cu Marina romana. Programul va fi dens si va cuprinde exercitii de tir si de lupta anti-aeriana si anti-suprafata. Fregatele se vor antrena si la navigatia pe aceeasi ruta, efectuand diferite manevre de asistenta reciproca.Intrata in serviciul activ in anul 1996, aceasta fregata este prima dintr-o serie de cinci nave. Cu o lungime de 125 de metri, ea poate sa actioneze autonom sau sa fie integrata intr-un grup aeronaval in misiuni care merg de la protejarea libertatii pe mare, pana la sprijinirea unei flote care efectueaza operatiuni de lupta, speciale sau interventii umanitare.Ea dispune de o capacitate de lupta anti-nava datorita sistemului de rachete anti-nava 40 (Exocet), cu o capacitate de aparare anti-aeriana data de rachetele Crotale si de un vast arsenal de autoaparare (mitraliere de 12,7 mm, tunuri de 20 de mm si de turela de 100 de mm). La bordul ei este imbarcat un elicopter Panther care ii creste raza de actiune.Fregata La Fayette este comandata de comandorul Stanislas Delatte. Absolvent al promotiei 1993 al Scolii Navale, acesta a ales specializarea de pilot de aeronautica navala. In aceasta calitate, a participat la numeroase misiuni la bordul port-avionului Charles de Gaulle. A preluat comanda fregatei La Fayette in vara anului 2016.