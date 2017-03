Vrancea: Un copil de 14 ani a furat masina parintilor si a cazut cu ea de pe un pod inalt de 10 metri

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, Bogdan Toader, in noaptea de marti spre miercuri, un minor de 14 ani, din localitatea Vidra, a furat masina parintilor sai si a pornit la drum.In jurul orei 4.30, in timp ce se afla pe raza localitatii Vidra, copilul a scapat autoturismul Nissan de sub control, iar la intrarea pe un pod a plonjat in gol de la o inaltime de aproximativ zece metri, aterizand pe malul unui rau.Adolescentul a reusit sa iasa singur din masina, dar a fost ranit si a fost internat la Spitalul Judetean din Focsani, potrivit sursei citate.