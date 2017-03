Farsa facuta de dexonline elevilor care au vrut sa triseze la simularea evaluarii nationale: A schimbat definitia a doua cuvinte

"Anul trecut, am observat ca lumea a cautat frenetic pe dexonline raspunsuri la o intrebare din examenul de simulare pentru examenele nationale de la clasa a 8-a. In mod curios, cautarile au venit in timpul examenului, iar cateva chiar inainte de inceperea lui. Lasam la o parte stupizenia unor oameni de a trisa la un examen de antrenament. Anul trecut am observat tardiv autofurarea caciulii, dar anul acesta am apucat sa ne organizam nitel", au scris administratorii dexonline.blogspot.ro Pe durata simularilor care au avut loc luni, dexonline a inlocuit definitiile pentru cuvintele date la subiecte, astfel: "pretutindenea, pretutindeni - pururi"; "a zari, zarit - a zori, zorit"; "felonie - falosenie".Acestea au fost cele mai cautate cuvinte in perioada simularilor."Am dedus aceste cuvinte inainte sa apucam sa vedem subiectele, urmarind pur si simplu lista cu cele mai cautate cuvinte, in care acestea se detasau clar. Iar statisticile confirma ca nu ne-am pregatit degeaba. Pentru pretutindeni/ pretutindenea si a zari/ zarit, cautarile au fost distribuite astfel: de la 8:00 la 8.59 au fost 9 cautari; de la 9.00 la 9.59 au fost 143 de cautari; de la 10.00 la 10.59 au fost 171 cautari; de la 11.00 la 11.59 au fost 989 cautari", potrivit dexonline.blogspot.ro., administratorii platformei au precizat ca inainte de ora 9.00 dimineata au observat o crestere a interesului pentru acest cuvant, care a avut 35 de cautari."Am presupus ca este si el parte din subiecte, asa ca i-am ᅡdeturnatᅡ si lui definitiile. Intre 9.00 si 12.00, cuvantul a mai adunat 335 de cautari. Totusi, nu l-am regasit nicaieri in enuntul subiectelor. Dupa amiaza, am lamurit si misterul: domnul Andrei Plesu publicase pe blogul sau, chiar azi-dimineata, un articol in care folosea acest cuvant. Nefericita coincidenta", noteaza sursa citata.