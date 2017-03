Ministerul de Externe le-a cerut diplomatilor romani sa participe la receptiile de Ziua Ungariei

Reamintim ca ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, le-a interzis diplomatilor unguri sa fie prezenti la receptia de 1 Decembrie de la Budapesta, dupa cum a relatat presa maghiara anul trecut. "Avand in vedere ca poporul maghiar nu are nimic de sarbatorit pe 1 decembrie, Ministerul de Externe a interzis fiecarui diplomat si fiecarui angajat sa participare la sarbatorile nationale romanesti", a spus atunci ministerul maghiar de externe, citat de Hvg.hu.La acel moment, ministerul roman de externe arata ca "am luat nota cu surprindere si nedumerire de decizia Ministerului Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei de interzicere a participarii diplomatilor ungari la celebrarile si receptiile organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. O asemenea decizie este greu de inteles cu atat mai mult cu cat respectul fata de valorile si simbolurile nationale ale unei tari sunt parte componenta indiscutabila a setului de valori pe care se bazeaza insesi Uniunea Europeana si comunitatea trans-atlantica. Romania a fost si este un stat care va ramane profund atasat respectului acestor valori".Ungaria celebreaza astazi, pe 15 martie, ziua nationala.Guvernele roman si maghiar pregatesc o sedinta comuna de guvern, dupa cum a anuntat ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Sedinta ar putea avea loc la Timisoara, potrivit unor surse guvernamentale.