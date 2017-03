Explozie la o vila din Galati, fara victime, provocata probabil de o acumulare de gaze. Autoritatile nu exclud varianta unei maini criminale

Pompierii iau in calcul si varianta ca explozia, in urma careia nu s-au inregistrat victime, sa fi fost provocata intentionat.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca, in noaptea de marti spre miercuri, a fost semnalata, prin 112, producerea unui incendiu la o vila situata pe strada Eroilor din municipiul Galati.La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri cu trei autospeciale care au reusit sa lichideze in scurt timp incendiul care se manifesta pe o suprafata de 400 de metri patrati.Pompierii iau in calcul si varianta ca deflagratia sa fi fost provocata in mod intentionat, insa cauzele exacte care au dus la producerea acesteai vor fi stabilite in urma anchetei care nu a fost finalizata.In urma incendiului nu s-au inregistrat victime, primele informatii aratand ca locuinta apartine unui om de afaceri care nu ar fi fost in imobil in momentul producerii exploziei.