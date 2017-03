Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete a murit

Artista avea 59 de ani. Ileana Ciuculete a decedat la spital, au precizat sursele citate.Ileana Ciuculete s-a nascut la 20 septembrie 1957 in comuna Vela, judetul Dolj.A cantat de la 14 ani la orchestra de muzica populara ''Doina Olteniei'' a Filarmonicii din Craiova, sub bagheta dirijorului Dumitru Botezatu, potrivit biografiei postate pe pagina de Facebook oficiala a artistei. Este absolventa a Liceului de Matematica-Fizica ''Traian'' din Drobeta Turnu Severin.A fost prim-solista la ansamblurile ''Danubius'' din Drobeta Turnu Severin, ''Nicolae Balcescu'' din Craiova si ''Calusul'' din Scornicesti, dar a si colaborat cu alte ansambluri artistice din tara in turnee si spectacole.Activitatea sa discografica insumeaza 30 de albume si peste 400 de melodii proprii.De-a lungul carierei artistice, a fost premiata in tara cu trei discuri de aur si cu un disc de platina, iar in Serbia cu un disc de aur.