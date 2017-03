Pericol de explozie la fabrica de mezeluri din Bacau, cuprinsa de incendiu. ISU a sporit numarul pompierilor care intervin la peste o suta

Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, peste o suta de pompieri, de la trei detasamente din judet, intervin, marti seara, la stingerea incendiului izbucnit, in urma cu zece ore, la cea mai mare fabrica de mezeluri din municipiul Bacau. Echipele de interventie au constatat ca exista pericolul de explozie a buteliilor cu freon situate in podul halei de 2.500 de metri patrati si folosite la sistemul de climatizare."Fiecare butelie are o suta de litri de freon si se afla la etaj. Din cauza caldurii, gazul din acele recipiente isi mareste volumul si astfel exista riscul unor explozii. Pompierii le muta, pe rand, in zone sigure, tot acolo la etaj, pentru ca sunt foarte greu de coborat din cauza greutatii mari", a declarat, marti, pentru News.ro purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu.Numarul pompierilor care intervin pentru stingerea incendiului a crescut continuu, ajungand la 104 in cursul serii de marti.Reprezentantii ISU nu au putut preciza cand vor lichida incendiul, in conditiile in care ard mocnit panourile de tip sandvis, cu degajare mare de fum. In aceste conditii, pompierii folosesc in permanenta mastile cu oxigen pentru a nu suferi intoxicatii. In plus, incendiul s-a extins si la planseul halei, care este din pluta si polistiren, prinse cu smoala intre ele.In ceea ce priveste cauza incendiului, aceasta va fi stabilita dupa finalizarea interventiei, atunci cand specialistii ISU vor putea desfasura ancheta de rigoare.