Inzestrarea Armatei, doar in vorbe: Marile achizitii de echipamente s-au blocat sau au fost anulate - de la avioane sau elicoptere, la corvete, fregate, vedete fluviale, drone, vehicule blindate, torpile sau ambarcatiuni speciale

Alocarile bugetare pentru Aparare au crescut constant in ultimii doi ani, ajungand in 2017 sa atinga 2% din PIB - cota convenita de toti aliatii NATO. Odata cu aceste alocari marite, Romania ar trebui sa inceapa un proces consistent de actualizare si modernizare a echipamentelor aflate in dotare, in conditiile in care mare parte din dotari sunt vechi, depasite moral sau cu resursa de viata aproape epuizata.Astfel, in ultimele 24 de luni, in spatiul public au fost prezentate mai multe planuri, unele ce s-au materializat in licitatii lansate pentru inzestrarea cu echipament nou sau modernizarea dotarilor existente ale fortelor armate romane. Cu toate acestea, cele mai multe fie au ramas la stadiul de vorbe, fie s-au blocat in proceduri, fie au fost intarziate si chiar anulate.Toate achizitiile mari facute in mod clasic, prin licitatatii lansate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), au ramas nefinalizate sau au fost anulate. In schimb, Romtehnica a atribuit direct anul trecut si la acest inceput de an mai multe contracte pentru achizitia de rachete si mijloace antitanc, statii radio Harris sau radare tridimensionale TPS-77.Corveta Damen SIGMA 10514Luni, Ministerul Apararii a anuntat ca va abroga Hotararea de Guvern ce aproba demararea programului strategic "Corveta multifunctionala", hotarare adoptata in noiembrie 2016 de catre fostul cabinet Ciolos si prin care se stabilea procedura prin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului.Costul intregului program a fost estimat la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Practic, Guvernul Ciolos a decis prin HG procedura pentru achizitia corvetelor, dar nu a semnat vreun contract pentru ca avea nevoie de aprobarea Parlamentului pentru asa ceva. Solicitarea MApN a ajuns in Parlament in octombrie anul trecut, insa a fost scoasa din dezbatere de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Fregata "Regele Ferdinand"Intre timp, licitatia pentru modernizarea celor doua fregate romanesti din clasa T22R - Fregatele Regele Ferdinand si Regina Maria, e practic blocata, dupa ce firma castigatoare a depus o oferta ce a ridicat semne de intrebare in randul autoritatilor romane. Licitatia, lansata de un an deja, bate pasul pe loc pentru ca in urma evaluarii ofertelor un consortiu condus de o firma turceasca a depus o oferta ce presupune si acordul Statelor Unite pentru transferul unor echipamente, dupa cum ne-au explicat surse din domeniu.Licitatia are o valoare estimata la circa 190 de milioane de euro pentru modernizarea si fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria" cu sisteme de rachete antiaeriene, rachete antinava si sisteme de tunuri si/sau rachete pentru aparare contra rachetelor antinava, dar si cu senzori cu performante superioare (radare, electronooptici si sonar tractat).Cu toate acestea, surse din piata sustin ca suma estimata de autoritati este destul de mica. Chiar si asa, la licitatie cea mai buna oferta a avut-o o asociere condusa de o firma turca. ( aici detalii ).MApN a raspuns unei solicitari HotNews.ro referitoare la stadiul licitatiei si a precizat ca, in prezent, "decizia finala cu privire la atribuirea contractului de achizitie va fi luata in functie de raspunsurile primite de catre autoritatea contractanta referitoare la disponibilitatea unor sisteme care ar urma sa fie montate pe platformele navelor".In plus, surse din domeniu spun ca firma turca si-a bazat oferta pe sprijinul oferit de autoritatile de la Ankara, in conditiile in care in Uniunea Europeana ajutorul de stat este interzis in astfel de situatii pentru ca poate denatura si afecta concurenta. Vezi aici care sunt prevederile Parlamentului European privind ajutorul de stat.Dincolo de situatia incerta a licitatiei, surse institutionale au explicat pentru HotNews.ro la inceputul anului ca cea mai buna solutie pentru modernizarea fregatelor ar fi ca acest proces sa fie inclus in contractul pentru corvete ce ar urma fie derulat la santierul Damen din Galati. Practic, modernizarea celor doua nave sa se faca odata cu fabricarea celor patru noi corvete, asigurand un sistem coerent si un flux de lucru eficient. De altfel, Hotararea de Guvern privind corvetele prevede ca Romania sa beneficieze de o componenta de offset in contractul cu Damen prin care sa fie prevazute "proiecte de modernizare a altor nave din dotarea Fortelor Navale Romane".In acest moment insa, asa cum am explicat mai sus, achizitia corvetelor este si ea pusa pe hold.---Transportor blindat Rheinmetall BoxerPoate cel mai avansat demers de inzestrare, cel putin aparent, este cel al transportorului blindat amfibiu 8X8. In acest caz, guvernul Ciolos a semnat un acord intre Uzina Automecanica Moreni si producatorul Rheinmetall Landsysteme pentru infiintarea societatii cu capital mixt romano-german pentru fabricarea de vehicule blindate 8x8 in cadrul industriei nationale de aparare ( detalii aici ).De la acordul parafat, insa, si pana la semnarea unui contract cu o comanda ferma este cale lunga si autoritatile romane trebuie sa treaca prin mai multi pasi birocratici in acest sens. Astfel, similar cu procedura de la corvete, pentru ca discutam de contracte de multe sute de milioane de euro (o prima comanda ar fi vehiculata la circa 272 de transportoare blindate 8X8, dintr-un total necesar de 600-800), achizitia trebuie aprobata in Parlament. Apoi trebuie emisa o Hotarare de Guvern care sa aprobe procedura de achizitie si abia apoi demarate negocierile pentru semnarea unui contract. Cu alte cuvinte, nu doar ca semnarea unui contract inca e departe, dar exista suficienti pasi in care procedura se poate impotomoli.Mai mult, exista zvonuri potrivit carora autoritatile iau in calcul achizitia unor transportoare la cheie, in locul celor ce ar putea fi dezvoltate si produse in tara.Constantin Bucuroiu, liderul de sindicat de la Uzina Automecanica Moreni, ar fi declarat pentru Biziday : "Da, avem informatii, din spatiul public, ca Romarm intentioneaza sa achizitioneze 90 de transportoare Piranha III (elvetiene - nr), ceea ce ar pune pe burta Moreniul. Am observat, de altfel, ca e oricum si o diferenta de atitudine intre seriozitatea nemtilor fata de acest parteneriat si cea a autoritatilor romane".Avion F-16 al Fortelor Aeriene Romane, alimentand in aerPrintre putinele programe deja demarate, cel al inzestrarii cu avioane de vanatoare multirol, pare ca s-a blocat. Romania a achizitionat, intr-o prima etapa, 12 avioane de la Portugalia si Statele Unite, avioane pe care le-a adus la zi printr-un proces de modernizare. Cu toate acestea, cele 12 avioane deja achizitionate nu sunt suficiente pentru a inlocui intreaga flota veche de avioane MiG 21 LanceR. Romania ar trebui sa mai achizitioneze inca una sau doua transe similare de avioane, lucru stiut de autoritati de ani buni. Inca de la inceputul lui 2016 s-a discutat public despre achizitia unei noi escadrile de 12 avioane.Cu toate acestea, de peste un an deja, nu a fost semnata nici hartie si nu s-a hotarat nimic concret, unul din motivele invocate fiind cel ca statele aliate din NATO nu au pe stoc de vanzare avioane F-16 la mana a doua ce intrunesc nevoile Romaniei. Pe de alta parte, si numarul invocat de autoritati a variat. In 2016 se discuta de achizitia unei noi transe de 12 avioane. Acum, ministrul Apararii, Gabriel Les, anunta ca intentia este sa se achitioneze alte 20 de aparate, "de principiu din SUA".Exemplificare: Un autovehicul blindat cu sistem anti-tank SPIKEIn septembrie 2016, MApN lansa o alta licitatie majora, peste 80 de milioane de euro pentru 286 de masini blindate de teren pe care pot fi montate si sisteme de racheta antitanc. ( Detalii aici ).Desi au trecut aproape sase luni, licitatia inca nu a fost finalizata si contractul atribuit. In schimb, in urma unor contestatii, Romtehncia a fost obligata sa reevalueze ofertele unora dintre firmele interesate.Drona Shadow 600 din dotarea fortelor romaneIn august 2016, MApN prin Romtehnica a lansat o licitatie pentru achizitia a sase sisteme de avioane fara pilot (UAV), de nivel tactic, licitatie cu o valoare estimata la circa 250 de milioane de lei fara TVA (cca 55 mil. euro).Dronele vor fi intrebuintate "in misiuni de supraveghere, recunoastere, identificare tinte si sprijin al conducerii tragerilor, evaluare distrugeri de lupta, cautare-salvare si protectia fortei", se arata in documentatia tehnica publicata de Romtehnica.La inceputul lunii februarie, insa, licitatia a fost anulata dupa ce Consiliul National de Solutionare Contestatiilor (CNSC) a admis contestatiile depuse de Ymens Teamnet si Israel Aerospace Industries, doua din asocierile care au depus oferte.Ambarcatiune tip RHIB a fortelor navaleIn august 2016 MApN lansa o licitatie de peste 20 de milioane de lei pentru achizitia de pana la 12 ambarcatiuni de tip RHIB (barca gonflabile cu coca rigida) pentru 14 persoane. Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 169142 / 13.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 21 septembrie 2016. In eratele publicate nu se precizeaza nicaieri vreo informatii cu privire la decalarea datelor.Vedete fluviale blindateIn august 2016 Romtehnica a solicitat oferte pentru modernizarea sistemului de propulsie al Vedetelor Blindate, Fortele Navale avand in dotare cinci astfel de nave. Pretul estimat era de 13,7 milioane de lei. Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 169142 / 13.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 26 septembrie 2016Tot in august 2016, Romtehnica lansa o alta licitatie pentru 20 de sisteme de observare pentru un pret estimat de aproximativ 12,4 milioane de lei. Sistemul ar urma instalat pe nave fluviale si este dedicat pentru observarea campului tactic pe timp de zi/noapte prin intermediului camereor de vedere de zi si termala si determinarea distantelor pana la 10.000 prin intermediul telemetrului laser. Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 169149 / 18.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 30 septembrie 2016.La finalul lunii august, MApN lansa o licitatie si pentru achizitia a trei autospeciale de Interventie EOD (Explosive Ordnance Disposal) cu un pret estimat la aproximativ 10,4 mil lei (fara TVA). Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 69268 / 24.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 29 septembrie 2016.In septembrie 2016 era lansata o licitatie pentru achizitia a 36 de torpile antisubmarin. Valoarea contractului era estimata la circa 161 milioane de lei. Nici pana in prezent nu a fost transata licitatia.In SEAP, licitatia cu anuntul 169573 / 07.09.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 11 octombrie 2016.---Jeep J8 prezentat in RomaniaDincolo de licitatii lansate, intarziate sau anulate, pe parcursul anului trecut au mai existat si mai multe declaratii si informatii privind proceduri de inzestrare si pe alte paliere.Astfel, in mai 2016, Ministerul Economiei punea in scena un show la Uzina Mecanica Bucuresti, acolo unde anunta ca vrea sa puna baza unei colaborari cu Fiat-Chrysler pentru productia in Romania a unui model JEEP J8 4X4 pentru toate categoriile de forte ale statului roman. De atunci si pana in prezent nu s-a mai auzit nimic de acest plan...---Elicoptere IAR-330 Puma ale Fortelor AerieneIn septembrie 2016 gigantul european Airbus inaugura la Ghimbav , langa Brasov, o fabrica de elicoptere in care intentioneaza sa produca modelul H215 SuperPuma.Francois Hollande a precizat ca la aceasta fabrica exista ambitia de a fi produse elicoptere in scopuri civile si militare si a invitat Romania sa cumpere astfel de aeronave. "Analizam aceasta oferta", a raspuns premierul Dacian Ciolos.Cu toate acestea, nici un alt semn din partea autoritatilor romane nu a venit in ceea ce priveste posibilitatea achizitionarii unor elicoptere noi produse in Romania.Pe de alta parte, la final de an, MApN a dat contracte directe in valoare de 78 de milioane de euro pe reparatii si modernizari ale vechilor elicoptere IAR 330 Puma si Iar 316B Alouette. Sumele bagate in modernizari si reparatii in ultimii doi ani si jumatate au depasit 135 de milioane de euro.In februarie Airbus Helicopters declara ca un contract cu statul roman ar fi esential pentru demararea productiei la noua fabrica de la Ghimbav.In septembrie 2016 aparea informatia, intr-o publicatie americana, ca Fortele Terestre Romane se intereseaza sa achizitioneze elicoptere de atac.Jane's Defense cita o cere de informatii emisa de catre US Army in numele Fortelor Terestre Romane pentru achizitia de elicoptere destinate in principal misiunilor de sprijin aerian apropiat-CAS (Close Air Support), dar care sa poate fi folosit si pentru transport de trupe si cargo sau misiuni de evacuare medicala (Medevac).Jane's Defence scria ca in specificatiile indicate de Fortele romane s-ar putea incadra mai multe modele de elicoptere precum Airbus H145M, Airbus H215M, Airbus H225M, Bell OH-58D Kiowa Warrior, Bell 407 GT, Bell UH-1Y Venom, Boeing AH-6i sau MD 530F.Nu dupa mult timp a venit inaugurarea fabricii Airbus de la Brasov unde s-ar putea construi modelul H215M. In noiembrie, insa, compania americana Bell Helicopter anunta ca a semnat un memorandum de intelegere cu IAR - Ghimbav si cele doua parti vor discuta pentru o potentiala colaborare ce ar consta in sprijin tehnic, in caz ca Romania cumpara elicopterul de atac AH-1Z Viper.La putin timp dupa Airbus trimitea o scrisoare oficiala statul roman, cerand lamuriri in legatura cu parteneriatul cu Bell, care "pune in pericol prezenta Airbus in Romania".Dincolo de cele cateva informatii ajune in public si contrele Airbus-Romania-Bell, nimic concret nu s-a materializat pana acum in ceea ce priveste achitionarea unui elicopter de atac.---Orice stat membru al Uniunii Europene poate decide sa faca achizitii in domeniul militar prin proceduri specifice diferite de cele ale unor licitatii obisnuite in baza OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.