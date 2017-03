Catalin Radulescu, deputatul PSD care se oferea sa iasa cu AKM-ul sa traga, spune ca i-au fost rastalmacite afirmatiile: Toata viata mea ma voi lupta cu aceste organizatii sorosiste / Romania trebuie impartita intre Rusia si Ungaria

Intr-o interventie telefonica la Antena 3, acesta a afirmat ca a acordat un interviu de o ora si jumatate din care a fost extras un videoclip de "un minut si jumatate" si in care ziaristii au rupt "din contextul discutiei ce i-a interesat pe ei", intr-un "mod securistic ordinar".El s-a laudat ca a mers la redactia Adevarul si a discutat cu conducerea ziarului "si cu proprietarul", dar nu a putut spune cum il cheama pe acesta.Radu Tudor i-a spus ca este "aberant" ca nu stie cum il cheama pe patron si i-a comunicat ca este "ceva ilogic" in dialogul pe care il poarta."Acolo mi-a fost prezentat si patronul, era in birou la dansul, nu mai stiu acum, il stiu din vedere dar nu mai stiu exact", s-a aparat Cristian Radulescu. Cand moderatorul Antena 3 l-a intrebat daca este vorba de Cristian Burci, acesta a raspuns ca este posibil.Deputatul PSD a acuzat modul "nedeontologic" in care ziaristii ar fi transformat "un interviu de o ora si jumatate intr-un mod securistic" si faptul ca "au legat subiectul cu Soros ca am eu arma de vanatoare"."Eu niciodata nu o sa admit sa mi se inchida gura pentru ca cineva din afara tarii vrea sa rupa tara asta. Mai suntem unii nationalisti, cati mai suntem, pana ne baga in puscarie. Toata viata mea ma voi lupta cu aceste organizatii sorosiste", a incercat sa argumenteze Radulescu.El a sustinut ca "tara la un moment dat trebuie impartita, o parte sa mearga spre Rusia, o parte spre Ungaria", precizand ca are aceste informatii "de la oameni de buna credinta".Cristian Radulescu a declarat la Antena 3 ca el a facut referirea la tunurile de apa in ceea ce priveste manifestantii violenti si ca nu are "nicio problema cu oamenii care manifesta normal"."Cand s-a transformat totul intr-o violenta am spus ca as fi reactionat punand apa si indepartand oamenii violenti. E opinia mea personala, nu a partidului", a declarat deputatul PSD.In ceea ce priveste iesitul cu arma in strada, Cristian Radulescu a sustinut ca a facut aceasta afirmatie in cazul in care "vreodata in Romania va mai veni sistemul comunist sau un sistem stalinist"."Voi iesi in strada si voi veni cu orice fel de arma pentru ca nu vreau sa nu mai fie dictatura in tara mea", a spus el, inainte de a adauga: "Daca nu ar mai fi oameni curajosi ca mine chiar cu riscul sa li se faca dosare la comanda, care sa apere tara asta, patrioti, o sa vedeti dvs. Cati or sa mai aiba curaj sa se lupte cu sistemul asta paralel?".Intrebat de moderatori, Cristian Radulescu a negat orice legatura cu firma Tel Drum.