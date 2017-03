Parlamentul European cere o imbunatatire a reciclarii, combinata cu reducerea numarului de gropi de gunoi si limitarea risipei alimentare. Tinta: Procentul de reciclare a deseurilor sa ajunga la 70% in 2030

Cifrele pentru 2014 arata ca 44% din toate deseurile municipale la nivelul UE sunt reciclate sau compostate, fata de doar 31% in 2004, iar pana in 2020, statele membre UE ar trebui sa recicleze sau sa composteze peste 50% din deseuri."Astazi Parlamantul a aratat cu o larga majoritate ca este increzator in tranzitia catre economia circulara. Am decis sa revenim la tintele ambitioase de reciclare si utilizare a gropilor ecologice propuse initial de Comisie in 2014", a spus raportorul Simona Bonafe (S&D, IT)."Cererea de materii prime de catre economia mondiala ar putea creste cu 50% in urmatorii 15 ani. Pentru a combate aceasta tendinta, trebuie sa adoptam un model de dezvoltare circulara care sa pastreze materialele si valoarea lor in circulatie, singura solutie pentru a mentine sustenabilitatea si cresterea economica", a adaugat ea."Reutilizarea, reciclarea si recuperarea sunt cuvinte cheie pentru a construi o paradigma de promovare a sustenabilitatii, inovatiei si competitivitatii, astfel incat deseurile sa nu mai fie o problema, ci o resursa", a incheiat ea.Pana in 2030, cel putin 70% (greutate) din deseurile municipale (de la case private si mici afaceri) ar trebui sa fie reciclate sau pregatite pentru reutilizare (verificate, curatate sau reparate), spun deputatii. Comisia propusese 65%.Pentru materialele de ambalare, cum ar fi hartia si cartonul, plasticele, sticla, metalul si lemnul, deputatii propun o tinta de reciclare de 80% pana in 2030, cu tinte intermediare pentru fiecare material in 2025.Propunerea legislativa limiteaza la 10% pana in 2030 procentul de deseuri municipale duse la groapa de gunoi. Deputatii propun o reducere de 5%, cu posibilitatea unei extensii de 5 ani in anumite conditii pentru statele membre care au utilizat gropile de gunoi pentru mai mult de 65% din deseurile municipale in 2013.Risipa alimentara in UE este estimata la aproximativ 89 milioane de tone sau 180 kg/capita/an. Deputatii cer o tinta de reducere a risipei alimentare de 30% pana in 2025 si de 50% pana in 2030, prin comparatie cu 2014. Ei propun o tinta similara pentru deseurile marine.Cele patru rapoarte adoptate marti reprezinta pozitia de negociere a Parlamentului inainte de negocierile cu Consiliul de ministri, care urmeaza sa isi adopte pozitia la randul sau.