Viceprimarul Buzaului Ionut Aposu renunta la functia de sef al Administratiei Fondului de Mediu, in care fusese numit de premierul Grindeanu

Ionut Apostu a declarat intr-o postare pe un site de socializare ca se va renunta la functia de presedinte al Administratiei si isi va pastra functia de viceprimar al orasului Buzau.'In urma unei analize obiective bazata si pe motive de natura personala, si avand la dispozitie un termen legal de 15 zile in care puteam opta intre diferitele functii publice, am decis sa ma retrag din aceasta demnitate si sa fiu in continuare viceprimarul orasului Buzau', preciza Apostu.Surse din interiorul PSD Buzau sustin ca Ionut Apostu si-ar fi motivat gestul prin aceea ca nu doreste sa stea departe de familie si ca prefera sa lucreze in administratia locala, alaturi de primarul Constantin Toma.'Am primit votul buzoienilor si al colegilor consilieri in momentul in care am fost ales viceprimar, nu vreau sa-i dezamagesc', si-ar fi motivat decizia Ionut Apostu.