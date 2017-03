Scrisoare deschisa a Sindicatului Lucratorilor din Muzeul National de Istorie: Lucratorii din muzee reprezinta o categorie omisa de toate majorarile salariale

"Referitor la negocierile privind legea salarizarii unitare, Sindicatul Lucratorilor din Muzeul National de Istorie a Romaniei, afiliat la Federatia Alfa Art din cadrul CNS Cartel ALFA atrage atentia asupra urmatoarelor aspecte:- Discutia privind proiectul salarizarii unitare s-a purtat pe un document intern, doar prezentat pentru vizualizare, neexistand timpul necesar spre a face o analiza profesionista si pertinenta asupra prevederilor acesteia, ceea ce conduce la o atitudine generala de scepticism privind continutul acestuia;- Chiar si asa, la lectura "in diagonala", apar o serie de incongruente si neclaritati care trebuie lamurite, lipsesc o serie de prevederi esentiale (de ex. statutul si salarizarea cercetatorilor din muzee, discrepante in salarizarea treptei 1A, a investigatorilor specifici etc.);- Cifrele si procentele de crestere vizualizate in documentul de lucru, chiar daca par spectaculoase, atrag atentia asupra unei stari de fapt dramatice, a salarizarii din sistemul muzeal, sistem uitat de toate cresterile salariale din ultimii 15 ani;- Lucratorii din muzee reprezinta o categorie omisa de toate majorarile salariale, pentru care inclusiv ¬celebra¬ OUG 43/2016 a avut ca efect doar crearea unei falii imorale si indecente intre personalul de executie si functiile de conducere: de exemplu un sef de sectie la Muzeul National de Istorie, cu sau fara studii doctorale, beneficiaza de o salarizare de patru ori mai mare fata de un expert din subordine. Aceasta categorie de specialisti, angajati in functii de executie, are insa o misiune foarte importanta: sunt chemati sa descopere, sa pastreze, sa gestioneze si sa puna in valoare patrimoniul cultural al Romaniei (mostenirea si identitatea ei culturale);- Nu ne putem permite luxul de a astepta calendarul si esalonarea intrarii in plata propuse de noua lege a salarizarii unitare, intrucat, pentru categoria profesionala pe care o reprezentam, acest lucru a devenit o problema de supravietuire!!!- Consideram ca pentru categoria de personal pe care o reprezentam este necesar un tratament similar cu al celor din institutiile de spectacol, prin promovarea unei ordonante de urgenta asemeni OUG 2/2017. Acest lucru presupune un efort bugetar minim (cca 4.700 de salariati in sectorul muzeal), intrucat ar trebui aplicata doar personalului de executie, salarizarea functiilor de conducere fiind deja solutionata printr-un 'permanent repetabil miracol' unilateral. Suntem foarte bucurosi pentru reusita colegilor nostri din institutiile de spectacol. In acelasi timp, atragem atentia asupra faptului ca, in cazul personalului din MUZEE, angajatii nu pot presta alte activitati, ca profesie liberala, veniturile acestora provenind exclusiv din salarii!Sindicatul nostru, solidar cu personalul din muzeele din Romania lezat, frustrat, desconsiderat, in conditiile in care au fost infiintate si bugetate tot felul de sinecuri culturale care sa organizeze festivitatile Centenarului, este hotarat ca, in cazul in care nu se gaseste o rezolvare solicitarii sale, sa declanseze Protestul Centenarului fara Substanta" si "Protestul Identitatii in Zdrente".Specificam faptul ca forma de organizare a acestui Protest nu va afecta, sub nicio forma, patrimoniul cultural mobil si imobil pe care il avem in pastrare si administrare, constienti fiind de responsabilitatea misiunii noaste profesionale!Suntem solidari cu celelalte categorii de bugetari, si apelam, la randul nostru, la solidaritatea colegilor nostri din Educatie, Sanatate si Cercetare, carora le sustinem in intregime revendicarile, crezand cu tarie ca o societate bolnava si cu un invatamant subfinantat nu va deveni niciodata generatoare si consumatoare de cultura.In concluzie, va solicitam modificarea OUG 2/2017, in sensul includerii personalului muzeal, care sa beneficieze astfel de un tratament egal cu personalul din institutiile de spectacol.De asemenea, solicitam sprijinul si sustinerea dumneavoastra astfel incat noua lege a salarizarii unitare sa reflecte in mod corect respectul cuvenit salariatilor din muzee".