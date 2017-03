Universitatea din Bucuresti cere ministrului Valeca sa deblocheze finantarea proiectelor de cercetare

Documentul este semnat de Rectorul Universitatii din Bucuresti, profesorul Mircea Dumitru, si de Presedintele Senatului, profesorul Marian Preda.Adresa face cunoscuta situatia proiectelor derulate de Universitatea din Bucuresti care, potrvit semnatarilor, sunt blocate in acest moment din cauza intarzierii nejustificate a alocarilor bugetare. Situatia este cu atat mai grava cu cat profesorii si cercetatorii implicati in derularea proiectelor reclama lipsa dialogului cu reprezentantii institutiilor responsabilem, spun autorii intr-un comunicat de presa."Guvernul din care faceti parte s-a angajat, prin Programul de Guvernare, la < >.Va solicitam, asadar, deblocarea de urgenta a situatiei si alocarea de fonduri proiectelor de cercetare, potrivit contractelor incheiate. Nu in ultimul rand, consideram absolut necesara asigurarea dialogului si a transparentei dintre Ministerul Cercetarii si Inovarii, institutiile coordonate sau subordonate, si reprezentantii comunitatii academice", se arata in adresa transmisa ministrului Valeca.Conducerea Universitatii din Bucuresti atrage atentia asupra faptului ca situatia nu este singulara, de aceeasi problema lovindu-se si membrii celorlalte comunitati academice din tara.