OUG de reorganizare a Directiei de Protectie Interna din MAI a fost adoptata de Camera Deputatilor. Activitatea DGPI in domeniul securitatii nationale va fi clasificata

Deputatii PNL au anuntat, in timpul dezbaterilor, ca sustin ordonanta in forma adoptata de Guvern, dar fara amendamentele PSD, care "nu au avizul CSAT". De asemenea, acestia au acuzat PSD ca vor sa transforme DGPI "intr-un serviciu politic".Liberalii au cerut retrimiterea proiectului la comisiile de specialitate, solicitarea fiind respinsa cu majoritate de voturi.Deputatul UDMR Marton Arpad a sustinut, la randul sau, ca, prin modificarile aduse DGPI, am mai avea inca un Serviciu secret de informatii: "Am mai avea inca un Serviciu secret de informatii. Forma din comisie, mie imi intareste aceasta suspiciune. Are niste activitati, rezulta din amendament, in domeniul securitatii nationale care are caracter secret de stat."Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna ca structura specializata cu atributii in domeniul securitatii nationale, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridica, urmand a se desfiinta Departamentul de Informatii si Protectie Interna. Proiectul vizeaza "eliminarea paralelismelor intre diferitele structuri ale MAI sau intre acestea si alte institutii, precum si concentrarea actiunilor Ministerului in vederea identificarii amenintarilor, vulnerabilitatilor si factorilor de risc ce pot afecta securitatea nationala pe componenta ordinii publice".In plus, se are in vedere "implementarea masurilor necesare pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate si a infrastructurilor si bazelor de date gestionate de unitatile proprii".In principal, proiectul de act normativ vizeaza infiintarea in subordinea MAI, a Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) ca structura specializata care desfasoara activitati informativ-operative exclusiv pe domeniul de competenta al ministerului. DGPI se va integra in arhitectura sistemului national de securitate, urmand sa contribuie la realizarea misiunilor MAI in domeniu, alaturi de Politia Romana Jandarmeria Romana, IGSU, Politia de Frontiera Romana, Inspectoratul General pentru Imigrari, Administratia Nationala a Rezervelor de stat si Probleme Speciale, Agentia Nationala Antidrogsi Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.Comisiile de specialitate au adoptat o serie de amendamente, potrivit carora activitatea desfasurata de Directia Generala de Protectie Interna in domeniul securitatii nationale are caracter secret de stat. De asemenea, controlul asupra activitatii DGPI este exercitat de Parlament, prin Comisiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale Camerei Deputatilor si Senatului. Directorul general al DGPI este cadru militar in activitate, numit in functie de catre ministrul Afacerilor Interne, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.