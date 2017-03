Sorin Grindeanu s-a intalnit cu Davor Ivo Stier, vicepremier si ministru al Afacerilor Externe din Croatia

Potrivit acestuia, in cadrul reuniunii, oficialii romani si croati si-au aratat interesul pentru intensificarea relatiilor bilaterale, in special in contextul dezbaterilor despre viitorul Uniunii Europene."Romania considera ca relansarea proiectului european se poate face pe baza ideii de unitate in jurul valorilor si principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Am convingerea ca statele noastre pot face eforturi comune in acest sens", a afirmat premierul Sorin Grindeanu.Acesta a subliniat, de asemenea, importanta dezvoltarii laturii economice in relatiile dintre cele doua tari. La randul sau, viceprim-ministrul croat a subliniat si importanta colaborarii turistice, in conditiile in care, incepand cu luna mai, va exista o cursa aeriana directa Bucuresti-Zagreb, care va opera de mai multe ori pe saptamana.In cadrul discutiilor, ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, a punctat faptul ca dezvoltarea relatiilor comerciale s-ar putea fundamenta pe caracterul complementar al economiilor celor doua state, mai exact, economia croata, bazata pe servicii, iar cea din Romania, centrata pe industrie, se mai arata in comunicat.Un alt aspect discutat in cadrul intrevederii a vizat masurile luate de ambele state in scopul respectarii drepturilor minoritatii croate din Romania si a comunitatii romanofone din Croatia, indeosebi in ceea ce priveste invatamantul in limba materna.Intrevederea a avut loc in contextul marcarii, de catre Republica Croata, a 25 de ani de recunoastere internationala, implicit de la stabilirea relatiilor diplomatice oficiale intre cele doua tari.La intrevedere au mai participat, din partea Romaniei, Marius Nica, consilier de stat in cadrul Guvernului Romaniei si Constantin-Mihail Grigorie, ambasadorul Romaniei in Republica Croatia. Din partea Republicii Croatia a participat, alaturi de vicepremierul croat, si Davor Vidis, ambasadorul Republicii Croatia in Romania.