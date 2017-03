Profesor la Universitatea Stanford: Salariile romanilor vor creste anual cu 15%, la 15 ani dupa ce Romania va egala performantele sistemului de educatie din Slovacia la testele PISA

"Calitatea nu poate fi reglementata si incurajata, in mod obiectiv, altfel decat pe baza performantelor elevilor si a evaluarilor profesorilor", a explicat Eric A. Hanushek (Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford) in cadrul Romanian Business Leaders Summit, el subliniind ca Romania trebuie sa lucreze la calitatea actului didactic, daca vrea rezultate.El a indicat si trei cai de crestere a calitatii profesorilor: evaluarea lor, eliminarea celor care fac mai mult rau pentru ca sunt in interiorul sistemului de educatie, decat in afara lui si recompensarea performantelor profesorilor.Romanian Business Leaders este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care promoveaza din 2015 performanta in sistemul educational preuniversitar si asigura o platforma de actiune si implicare sociala pentru liderii din mediul privat.