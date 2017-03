Vrei sa fii profesor pentru copii din zonele vulnerabile? Te poti inscrie in programul Teach for Romania

Persoanele selectate vor fi pregătite ca, timp de doi ani, să fie profesori transformaționali pentru copiii din școlile cu provocări, oferindu-le acces la educație pe bază de valori, prin metode inovative, contribuind astfel la devenirea lor ca adulți într-o societate sănătoasă.Cei mai buni dintre candidați vor trece printr-un program intens de pregătire în leadership și educație, urmând ca din această toamnă să fie repartizați timp de doi ani într-o școală parteneră. O nouă generație de peste 50 de profesori vor începe predarea din septembrie 2017, oferind acces la educație de calitate pentru peste 6000 de copii.De ce profesor pentru copiii din satele românești?Accesul la educație de calitate pentru copiii din medii vulnerabile înseamnă transformarea în bine a societății. Astfel, ne asigurăm că adulții de mâine vor ști să ia decizii potrivite pentru lumea în care trăiesc. În plus, experiența de profesor contribuie la dezvoltarea personală și profesională și îi ajută să își construiască abilități de leadership, relaționare, de rezolvare a problemelor.În cei doi ani de predare ca profesor sau învățător Teach, vei avea parte de programe de pregătire și training din partea profesioniștilor din pedagogie și leadership din România, dar și acces la cea mai mare comunitate globală în educație și leadership, cu peste 50.000 de profesori care au impact direct la clasă și lucrează cu peste 5 milioane de elevi. Pe parcursul celor doi ani, îți oferim sprijin personalizat, coaching și mentorat prin departamentul de Training & Support. La finalul celor doi ani, devii membru al rețelei naționale de Alumni Teach for Romania și al rețelei internaționale de Alumni Teach for All.Ca profesor Teach for Romania, lucrezi cu copiii din medii vulnerabile, îi ajuți să facă din educația lor o prioritate și să își depășească condiția. În plus, ajuți comunitatea-gazdă să acceseze proiecte și să creeze noi oportunități de dezvoltare. Ca alumnus, te încurajăm să accesezi roluri din care poți face o schimbare în sistemul educațional.Impactul transformațional al programului are loc, în primul rând, asupra ta: „Am reușit să mă organizez astfel încât să țin cont de mine, dar și de cum îmi construiesc munca pentru a fi utilă pentru copiii mei. Am realizat cât de important este fiecare aspect al învățării și mi-am dat seama cât de mult m-ar fi ajutat ca un profesor Teach să îmi fi fost profesor în școală.”, povestește Emilia Dinică, profesor în Fundeni, județul Călărași.Dacă ești motivat să-ți începi o carieră în educație, înscrie-te până la data de 15 martie, completând formularele de pe site-ul Teach for Romania. Sunt eligibili tinerii cetățeni români, care au absolvit o facultate sau sunt în an final și care sunt dispuși ca timp de doi ani să devină profesori și învățători cu impact în educație.Teach for Romania caută și pregătește cei mai valoroși oameni din România pentru a deveni lideri în educație, din rolurile de profesori și învățători pentru copiii din medii vulnerabile. 57 de profesori și învățători sunt activi la catedră în peste 30 de școli din 11 județe. Organizația face parte din rețeaua globală Teach for All, care unește sub aceeași misiune a reducerii inechității educaționale membri din peste 40 de țări. Teach for Romania încurajează colaborarea părinților și a copiilor cu profesorii și directorii școlilor, cu inspectoratele din educație și actorii din mediul de business.