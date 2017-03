Proiectul de lege care prevede desfiintarea Consiliului pentru Combaterea Discriminarii, respins de comisiile de specialitate din Senat

Proiectul de lege initiat de fostul deputat Bogdan Diaconu, prin care ar urma sa fie desfiintat Consiliul National de Combatere a Discriminarii, a fost aprobat tacit de Camera Deputatilor, pentru ca nu a fost dezbatut in termenul regulamentar de catre acest for.Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, declara atunci ca, cel mai probabil, a fost o "eroare si o neglijenta" din partea deputatilor, el fiind convins ca actul normativ va fi respins de Senat, care este forul decizional.Legea a ajuns la Camera Deputatilor in mai 2016, primind raport de respingere din partea Comisiei juridice si din partea Comisiei pentru drepturile omului, precum si punct negativ din partea Guvernului.Proiectul a fost pregatit pentru a intra pe ordinea de zi a plenului inca de pe 8 noiembrie, insa nu a fost discutat din cauza incheierii mandatului fostului Legislativ. Pe 25 noiembrie s-a indeplinit si termenul de adoptare tacita, fapt de care s-a luat act abia la finalul lunii februarie.Fostul deputat Bogdan Diaconu a depus, in luna mai 2016, o lege prin care Consiliul National al Combaterii Discriminarii ar fi desfiintat, pe motiv ca este "un instrument in mana UDMR", care sustine autonomia teritoriala, Diaconu fiind amendat de Consiliu pentru declaratii homofobe."Abrogarea Legii nr. 48/2002 are asadar ca scop desfiintarea CNCD ca institutie bugetara care a facut dovada in decursul anilor ca functioneaza ca o institutie anti-romaneasca si anti-nationala, fiind doar un instrument in mana UDMR si a altor grupuri de interese de a anula valorile romanesti, valorile traditionale crestine si drepturile romanilor in propria tara", se arata in expunerea de motive a proiectului de lege.Bogdan Diaconu, fost lider al partidului nationalist PRU, spunea ca CNCD sustine, prin deciziile luate, "autonomia teritoriala maghiara": "CNCD s-a remarcat prin amendarea tuturor romanilor care au luat atitudine impotriva extremismului maghiar. (...) De vreme ce CNCD are o atitudine repetata si constanta impotriva respectarii si apararii unor drepturi constitutionale, a devenit o institutie anti-constitutionala si, ca urmare, trebuie desfiintata".Pe 13 mai 2016, CNCD l-a amendat pe Bogdan Diaconu cu 4.000 de lei pentru declaratii homofobe si discriminarea comunitatii LGBT.