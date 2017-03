[P] ​Universitati de top si informatii despre fonduri de burse pentru studentii romani, doar la RIUF-The Romanian International University Fair

Un fond de burse de 1.500.000€ de la DAAD pentru licenta, master si doctorat;

pentru licenta, master si doctorat; Burse de la Coventry University doar pentru studentii romani;·



doar pentru studentii romani;· Burse de pana la £3.000 la University of Greenwich si Swansea University pentru rezultate peste 9 la examenul de Bacalaureat;

pentru rezultate peste 9 la examenul de Bacalaureat; Bursa Academica de Excelenta oferita de Northumbria University in valoare de £2.000 pusa la dispozitia studentilor romani interesati de studiile de licenta;

in valoare de £2.000 pusa la dispozitia studentilor romani interesati de studiile de licenta; Burse de pana la £3.000 pentru studentii internationali de la City University, London;



In fiecare an, la RIUF, peste 22.000 de tineri aleg sa gaseasca informatii despre universitatea la care merg să studieze mai departe, fie ea din strainatate sau din România, discutând direct cu studentii romani internationali si cu reprezentantii institutiilor educationale. Pe langa informatii legate de programe de studiu, elevii si studentii pot afla mai multe despre fondurile de burse si sursele de finantare acordate de catre universitatile prezente la RIUF, printre care se numara si:Doar la RIUF - The Romanian International University Fair cei care doresc sa studieze la o universitate in Olanda pot interactiona cu reprezentantii a 8 din cele 10 cele mai importante universitati olandeze printre care si University of Twente, Tilburg University, Radboud University, University of Groningen, Utrecht University.La RIUF Bucuresti, vizitatorii pot interactiona cu reprezentantii a peste 45 de institutii de invatamant din Marea Britanie. Printre programele de studiu pe care acestia le propun tinerilor romani, se numara si cele in domenii precum business, management, economie, marketing, advertising si multimedia, inginerie si IT, comunicare si jurnalism, stiinte politice si relatii internationale, turism, arta si design. Insa, chiar si cei care isi doresc sa studieze geografie sau drept pot gasi programele de studiu dorite, la una dintre universitatile de stat din Marea Britanie prezente la RIUF.Prin inscrierea la eveniment , vizitatorii beneficiaza de consiliere educationala gratuita, dar si de o oferta de studiu personalizata in functie de domeniile de interes. In plus, pot participa la conferinta RIUF YouForum , unde vor avea ocazia sa interactioneze cu peste 45 de invitati de renume din diferite domenii de activitate, printre care si Dragos Bucurenci, Cornel Ilie (VUNK), Paula Herlo (Romania, Te iubesc!) sau Matei Dima (BRomania).Editia RIUF din Bucuresti este completata cu noi editii in Cluj-Napoca, pe 21 martie , la Sala Polivalenta si in Brasov, pe 23 martie , la Hotel Aro Palace.Inscrierile se pot face pe www.riuf.ro Despre Grupul EducativaEDUCATIVA este un grup de organizatii non-guvernamentale si companii ce dezvolta produse si servicii educationale care ajuta tinerii romani in identificarea si fructificarea oportunitatilor de dezvoltare personala. Printre programele EDUCATIVA se numara serviciile de consiliere educationala EDMUNDO, UNIVERSALIO si EDMERICA, serviciul de recrutare Reviro si platforma centralizata de inscriere la universitati din Romania, AdmitereOnline.ro.