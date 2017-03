Sorin Grindeanu trimite reprezentanti ai Guvernului in Italia pentru a verifica informatiile privind exploatarea fortei de munca

Premierul Sorin Grindeanu a dispus efectuarea unei vizite de lucru comune a reprezentantilor Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si ai Ministerului Afacerilor Interne, in Italia, in contextul informatiilor despre existenta unor cazuri de exploatare a cetatenilor romani aflati la munca in regiunile Sicilia si Calabria.Misiunea va avea loc intre 15 si 17 martie, potrivit unui comunicat al Guvernului. Vor participa ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, si un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.Membrii delegatiei vor avea intrevederi atat cu oficialitatile locale, cat si cu reprezentanti ai organizatiilor de romani aflati la munca in Italia, precum si cu cei din mediul asociativ implicati in apararea drepturilor muncitorilor straini si combaterea abuzurilor asupra acestora.Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni a lansat o consultare pe teme concrete privind cooperarea si dialogul bilateral romano-italian, intr-o intrevedere cu seful misiunii diplomatice italiene la Bucuresti. Un reportaj publicat duminica de saptamanalul britanic "The Observer" releva ca mii de romance care lucreaza in agricultura in provincia Ragusa din Sicilia sunt victime a numeroase abuzuri, inclusiv amenintari si agresiuni sexuale.Potrivit Proxyma Association, organizatie italiana care apara drepturile imigrantilor, citata de publicatia britanica, "mai mult de jumatate dintre romancele care lucreaza in fermele din acea zona sunt obligate sa intretina relatii sexuale cu angajatorii lor, iar aproape toate lucreaza in conditii de munca fortata si de exploatare severa"."The Observer" spune ca politia locala mentioneaza ca aproximativ 7.500 de femei, majoritatea din Romania, traiesc si muncesc in "conditii de sclavie" in fermele din regiunea Ragusa.