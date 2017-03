VIDEO Bucati dintr-o statuie veche de 3.000 de ani, care l-ar putea infatisa pe Ramses al II-lea, descoperite in Egipt

In Egipt a fost facuta o noua descoperire, ce consta in torsul (sculptura ce reprezinta partea superioara a corpului omenesc, insa fara cap si membre - n. red.) unei statui de mari dimensiuni, care are in jur de 3.000 de ani vechime.Capul gigantic al statuii, precum si alte fragmente ale acesteia au fost extrase din acelasi loc, saptamana trecuta. Acestea au fost gasite in partea de nord-est din Cairo, in apropiere de templul lui Ramses al II-lea - cunoscut si sub numele de Ramses cel Mare. Expertii sunt de parere ca bucatile gasite ar putea fi parti ale unei statui care il infatiseaza pe Ramses.