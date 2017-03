Initiativa civica maghiara pro placute ii da ultimatum lui Boc: Nu pune placute, n-are ce cauta la Ziua Maghiarilor - Actual de Cluj

"In caz ca veti inainta recurs, ne asteptam sa nu participati la manifestare doar pentru a va lasa aplaudat degeaba. Contam pe prezenta Dumneavoastra in 15 martie. Credem ca in spiritul mostenirii culturale a orasului pe langa Cluj-Napoca si Kolozsvar si inscriptia Klausenburg trebuie sa figureze pe indicatoare. Miscarea Musai-Muszaj se asteapta de la Dumneavoastra sa anuntati aceasta decizie", arata miscarea Musai-Muszaj in mesajul public adresat primarului din Cluj.Primarul Emil Boc nu a oferit deocamdata o replica la invitatia maghiarilor din miscarea civica Musai-Muszaj.Anul trecut, de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni (zi marcata, in fiecare an, in majoritatea localitatilor din Transilvania cand sunt comemorati eroii din timpul Revolutiei Ungare de la 1848-1849), un barbat l-a intrerupt pe Emil Boc in timpul discursului pe care-l tinea la manifestarile din Cluj-Napoca. Acesta i-a strigat lui Boc in limba maghiara, "Sa iti fie rusine", iar edilul i-a raspuns "Multumesc", tot in limba maghiara. Respectivul barbat avea un steag cu denumirea municipiului Cluj-Napoca in trei limbi, romana, maghiara si germana - "Cluj, Kolozsvar, Klausenburg". Ceremoniile de anul trecut au avut loc la placuta comemorativa a poetului Petofi Sandor.Citeste tot articolul pe ActualdeCluj.ro