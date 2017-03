Ministerul Justitiei spune ca "are dreptul si obligatia de a verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre procurori"

Ministerul Justitiei (MJ) a transmis luni un comunicat de presa in care face precizari cu privire la "afirmatiile si informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la competenta de a verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre procurorii sefi ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie".MJ arata ca, in calitate de titular al propunerii de numire si revocare a procurorului general si a procurorului sef DNA, conform art. 54 alin. 1 din Legea nr.303/2004, Ministerul "are dreptul si obligatia de a verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre procurori, conform art. 69 alin. 1 si 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara:Articolul 69 alin (1) Ministrul justitiei, cand considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, de procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ori de ministrul justitiei.(2) Controlul consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu si in care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate.(3) Ministrul justitiei poate sa ceara procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie informari asupra activitatii parchetelor si sa dea indrumari scrise cu privire la masurile ce trebuie luate pentru prevenirea si combaterea eficienta a criminalitatii."Ministerul Justitiei mai precizeaza ca, "in ceea ce priveste evaluarea profesionala a procurorilor sefi, realizata la trei ani si finalizata cu acordarea unui calificativ, aceasta se efectueaza conform procedurii stabilite de catre Consiliul Superior al Magistraturii si este distincta de evaluarea ministrului justitiei vizand eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre procurorii sefi ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie".Duminica seara, ministrul Justitiei Tudorel Toader a evocat ideea unei demisii a procurorului general Augustin Lazar si a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, dupa ancheta privind OUG 13, el precizand luni ca se va face o analiza a activitatii celor doi Intr-un comunicat transmis luni, Parchetul General precizeaza ca dosarul Ordonantei 13 este in curs si se ancheteaza fapte de sustragere sau distrugere de inscrisuri si fals intelectual, iar "controlul activitatii procurorului este realizat de catre judecatori".Tot luni, DNA a precizat ca acest dosar "a vizat investigarea de fapte prevazute de legea penala descrise in cuprinsul denuntului cu care au fost sesizate organele de urmarire penala".