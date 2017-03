Raed Arafat: ISU a stabilit locurile unde vor fi dusi sinistratii in cazul unui seism puternic, dar nu le va anunta din timp

"Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta are identificate zonele unde sa fie dusi sinsitratii in cazul unui cutremur. Exista identificate aceste zone, cum s-a zis, zona Arenei Nationale, zona Palatul Parlamentului, alte zone in care putem avea sinsitratii si acolo sa decidem unde sa-i ducem in cazul unui cutremur major", a spus Arafat, la conferinta Conferinta Romania-Japonia despre managementul dezastrelor, organizata de DSU si Ambasada Japoniei.Potrivit secretarului de stat, zona unde vor fi dusi sinistratii nu trebuie sa fie neaparat apropiata zonei unde a avut loc cutremurul."Nu trebuie sa fie in zona apropiata seismului. Sigur ca putem vorbi de parcuri, stadioane, dar poate aparea lichefiere. Pana la un punct, aceasta lichefiere este comuna in toate cutremurele majore. E un fenomen prin care solul saturat, mai ales cu sedimente recente, nisip, pietris si umpluturi din constructii, poate sa-si piarda puterea in timpul cutremurelor. Asta poate duce apoi la scufundarea si deplasarea unor cladiri sau avarii in structuri prin scuturarea propriu-zisa si apa sa iasa la suprafata, iar zona sa fie imposibil de folosit", a precizat Raed Arafat.Seful DSU a explicat ca locurile de adunare a sinistratilor vor fi anuntate dupa cutremur, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv la megafoane."Vor fi puncte de unde sa fie luati oamenii, dar nu pot fi anuntate din timp pentru ca s-ar putea ca unul din puncte sa nu mai fie utilizabil. Sa fie acolo ceva care a fost avariat. Aceste puncte se comunica in timpul raspunsului, folosesc radioul, televiziunile daca functioneaza, se foloseste orice mijloc de comunicare, inclusiv mersul cu sisteme de amplificare anuntand punctele de adunare a oamenilor dintr-o anumita zona. De acolo asiguram transportul spre zonele sigure. Sa spui din timp punctele de adunare si colectare si ca acolo vor fi autobuzele care ii vor prelua pe oameni cred ca este mult mai greu, la un moment oarecare. Pentru ca, in situatia reala, putem sa ne trezim ca trebuie sa schimbam acest loc", a spus Raed Arafat.Secretarul de stat a adaugat ca exista o colaborare cu Japonia, care a inceput cu multi ani in urma programele de pregatire a populatiei pentru seisme."Avem colaborare mai intensa pe partea de pregatire a populatiei, mai demult. Am avut ofiteri de la IGSU care au stat in Japonia si au asistat la toate actiunile lor de pregatire a populatiei, sunt unele lucruri pe care le-am implementat si pe care le-am preluat de la ei. Filmuletele sunt, o parte, preluate de la ei. La fel, caravana pentru instruirea populatiei. Acum sper sa gasim solutii pentru finantarea unui simulator de cutremur mobil pe care sa-l ducem la scoli si unde copiii sa fie expusi unei experiente, ce inseamna un cutremur si cum sa reactioneze", a mai explicat Arafat.Seful DSU a spus ca intreaga actiune legata de cutremur se realizeaza la nivel national, prin colaborarea institutiilor."Nu putem lucra separat, lucram sub o structura nationala. Prevenire, consolidare, interventii pentru situatii de urgenta, toate lucreaza la un loc. Anul trecut a fost aprobata platforma de reducere a riscului la dezastre. Sensul acestei platforme este de a-i aduce pe toti sa lucreze impreuna pe un plan comun. Integratorul este, la acest moment, Ministerul Afacerilor Interne", a precizat Raed Arafat.