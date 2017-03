Fortele aeriene americane vor retrage din serviciu dronele MQ-1 Predator, un simbol al ultimelor razboaie purtate de americani

Drona MQ-9 Reaper Foto: US Air Force

In procesul de tranzitie catre noile drone, unele unitati americane vor inceta operatiunile de zbor cu MQ-1 Predator incepanc chiar cu 1 iulie 2017. The Guardian scrie ca drona MQ-1 Predator a modelat "razboiul impotriva terorismului", fiind in centrul multor misiuni de atac americane, unele tinute secret, in era post 11 septembrie. Drona Predator a raportat multe succese in timpul conflictelor, insa atacurile sale au fost puternic criticate de multe ori pentru ca au dus si la victime colaterale, de multe ori civili.Forţele Aeriene ale SUA dispun de 150 de drone tip Predator, drone produse de compania General Atomics Aeronauitcal Systems Inc. din San Diego.Drona a intrat in serviciu in 1995, ca aeronava de recunoastere RQ-1, dar din 1999 a fost echipata cu rachete Hellfire si a fost rebotezata in MQ-1. Cu toate acestea, incarcatura limitata si nevoile de atac din cei in ce mai complexe au facut ca drona MQ-1 Reaper sa nu mai fie de-ajuns pentru fortele americane, scrie DefenseTech.org Inlocuitoarea sa, drona MQ-9 poate carca de aproape noua ori mai multa munitie, pana la 1.700 de kg, putand fi echipata atat cu rachete Hellfire, cat si cu diverse tipuri de bombe.Pana in prezent, potrivit sursei amintite, fortele americane au in dotare circa 93 de drone MQ-9 Reaper.