Liviu Dragnea: Procedura privind achizitionarea corvetelor va fi reluata

Acesta a precizat, la intrebarile ziaristilor, ca "procedura trebuie reluata pentru ca procedura precedenta nu a indeplinit conditiile legale".Dragnea s-a referit la hotararea de guvern adoptata la finalul lunii noiembrie 2016 de guvernul Ciolos si care stabilea procedura prin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului."Procedura legala e foarte simpla", a sustinut Dragnea, care a enumerat cei trei pasi necesari: un memorandum adoptat de Guvern, urmata de aprobarea Parlamentului si emiterea unei hotarari de guvern "care finalizeaza eventual un dialog competitiv"."Rezultatul nu-l stie nimeni, va fi un dialog competitiv", a spus Liviu Dragnea.La sfarsitul lunii februarie, Liviu Dragnea a declarat, la Antena 3, ca hotararea de guvern care stabileste procedura de achizitie a corvetelor pentru Armata Romana este "ilegala" si trebuie abrogata."Acolo este o problema serioasa. (...) In situatia respectiva acea hotarare de guvern nu putea fi adoptata fara sa existe aprobarea Parlamentului. Ceea ce cred eu ca va face Guvernul - si trebuie sa faca - sa abroge acea hotarare de guvern si sa reia procedura legala care inseamna eventual memorandum in Guvern, solicitarea de la Parlament pentru aprobare dupa care sa purceada la hotararea de guvern care sa aiba un rezultat sau altul", a spus Dragnea, citat de Agerpres.Fostul premier Dacian Ciolos l-a contrazis insa pe Liviu Dragnea si a afirmat ca Hotararea de Guvern care stabilea procedura specifica pentru contractul de achizitie a corvetelor militare "nu a fost si nici nu a intentionat sa fie o decizie de achizitie publica".Ciolos declara ca "actualul Guvern si Parlament pot oricand intrerupe negocierile pentru achizitia unor nave militare marine din motive de oportunitate pe care doar ei le pot sustine si argumenta", dar atrage atentia ca "prin anularea acestei proceduri de achizitie, Guvernul actual trebuie sa-si asume si ca renunta la constructia unor nave militare in santierele navale din Romania, din Galati si Constanta, unde lucreaza peste 25.000 de romani si care asigura in acelasi timp un nivel de investitii de peste 1,6 miliarde Euro".Ciolos a mai spus ca actualul ministrul al Apararii Nationale, Gabriel Les, a fost secretar de stat responsabil cu inzestrarea Armatei in perioada desfasurarii acestor negocieri si poate oferi mai multe detalii privind aceasta procedura de achizitie publica.Costul intregului program a fost estimat de guvernul Cilos la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Guvernul a ales corvetele Damen dupa un studiu in care au fost luate in considerare mai multe variante si a decis initierea unei proceduri de achizitie diferita de o licitatie publica in conformitate cu legislatia la nivel european care permite statelor sa realizeze astfel de achizitii pe domeniul militar.Practic, HG-ul adoptat de Guvern nu reprezinta un contract semnat sau macar aprobat, ci stabileste doar conditiile si liniile mari in care un astfel de contract poate fi semnat intre statul roman si compania vizata. Initierea achizitiei publice are loc abia dupa aprobarea din partea Parlamentului.Mai multe aici