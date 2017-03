Parchetul General: In Dosarul OUG 13 se ancheteaza fapte de sustragere sau distrugere de inscrisuri si fals intelectual / Activitatea procurorului este controlata de judecatori

Precizarile vin in contextul in care CCR a publicat vineri motivarea deciziei in cazul sesizarii privind anchetarea OUG 13, Curtea stabilind ca Ministerul Public nu are competenta de a desfasura activitati de cercetare penala cu privire la legalitatea si oportunitatea unui act normativ adoptat de legiuitor.Duminica seara, ministrul Justitiei, Tudorel Toader a evocat ideea unei demisii a lui Augustin Lazar si a Laurei Codruta Kovesi, luni precizand ca se va face o analiza a activitatii celor doi.Tot luni, DNA a precizat ca acest dosar "a vizat investigarea de fapte prevazute de legea penala descrise in cuprinsul denuntului cu care au fost sesizate organele de urmarire penala"."Cauza se afla pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, investigatia este in curs si priveste urmatoarele fapte prevazute de legea penala: sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, fals intelectual.Dosarul a fost inregistrat la Sectia de urmarire penala si criminalistica ca urmare a declinarii acestuia de catre Directia Nationala Anticoruptie.Aceasta structura a fost investita cu o cauza privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, respectiv: favorizarea faptuitorului; prezentarea cu rea-credinta de date inexacte, Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului, prev. de art. 8 alin 1 lit. b din Legea 115/1999; sustragerea sau distrugerea de inscrisuri; sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri; fals intelectual.Potrivit dispozitiilor legale, procurorul are obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului cu privire la faptele si imprejurarile cauzei pe care a fost investit sa o solutioneze, controlul asupra actelor si masurilor dispuse de catre procuror fiind realizat de catre instanta de judecata."