NATO si UE fac apel la Olanda si Turcia sa-si calmeze disputa, Ankara ameninta cu sanctiuni

"Dezbaterile robuste sunt inima democratiilor noastre, la fel si respectul reciproc. I-as incuraja pe toti aliatii sa arate respect reciproc, sa fie calmi si sa aiba o abordare calculata", a declarat Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.Pentru a contribui la reducerea tensiunilor, este important sa ne concentram pe ce ne uneste, a adaugat el.De asemenea, UE a facut luni apel la Turcia sa se abtina de la declaratii si actiuni excesive ce risca sa exacerbeze situatia in relatia cu Olanda si alte tari UE.Ministrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, a spus luni ca Ankara "va implementa cu siguranta sanctiuni" la adresa Olandei.Turcia l-a convocat luni pe trimisul olandez de la Ankara pentru a se plange de actiunea politiei impotriva manifestantilor turci din weekend.Politia olandeza a folosit duminica tunuri cu apa si caini pentru a dispersa sute de protestatari care fluturau steaguri turcesti in fata consulatului din Rotterdam. Unii protestatari au aruncat cu sticle si pietre, iar unii demonstranti au fost batuti cu bastoanele de politisti, potrivit unui martor Reuters. Politia calare a intrat in forta in multime pentru a o dispersa.Presedintele turc Tayyip Erdogan a facut apel duminica la organizatiile internationale sa impuna sanctiuni Olandei. Erdogan a declarat ca Olanda a actionat ca "o republica bananiera" si a reprosat tarilor europene faptul ca nu au criticat tratamentul pe care Olanda l-a acordat unor ministri turci.Guvernul olandez a expulzat-o sambata seara pe Betul Sayan Kaya, ministrul turc pentru probleme sociale si familie, care intentiona sa participe duminica la un miting al turcilor din Olanda.Olanda interzisese vineri aterizarea ministrului turc de Externe, Mevlut Cavusoglu.