Armata va recruta rezervisti voluntari ce in timpul misiunilor vor avea aceleasi grade si vor fi platiti ca militarii. Proiect: 2.800 de posturi, propuse pentru incadrare in 2017

"Structurile din Ministerul Apararii implicate in procesul de elaborare a proiectului de ordin au urmarit corelarea prevederilor actelor normative specifice in vigoare privind asigurarea capacitatii de lupta a Armatei Romaniei, optimizarea timpului si a costurilor aferente procesului de recrutare si de selectie a candidatilor si crearea conditiilor pentru realizarea unui nivel de pregatire cat mai apropiat de cel al personalului militar in activitate", se arata intr-un comunicat de presa transmis de MApN."Pentru anul 2017, sunt propuse pentru incadrare aproximativ 2.800 de posturi de ofiteri, maistri militari/subofiteri si gradati/soldati. Criteriile de recrutare vor contine bareme medicale, psihologice si de pregatire fizica, iar diferentierea pe categorii de personal, arme si specialitati militare se va face in functie de nivelul studiilor absolvite", se precizeaza in comunicatul amintit.Despre subiectul rezervistilor voluntari a scris si Romania Libera , care a publicat informatii din Normele Metodologice. Astfel, "rezervistii voluntari vor primi din partea MApN o "solda de functie si de grad, pentru numarul de zile de participare efectiva la instruire / misiuni", precum si alocatie de hrana. In afara perioadelor de instruire sau de misiune, rezervistii voluntari vor primi o "indemnizatie lunara in cuantum de 10% din suma reprezentand solda de functie pe care sunt incadrati".MApN arata ca responsabilitatea recrutarii candidatilor va fi a centrelor militare, iar selectia se va face la sediile structurilor militare beneficiare de catre o comisie stabilita la nivel de judet/sector si consta in parcurgerea unor probe psihologice si fizice."Candidatii declarati 'Admis' in urma parcurgerii probelor de selectie efectueaza examinarea medicala in unitatile din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, raporturile de serviciu intre rezervistii voluntari si institutia militara se stabilesc pe baza de contract, care se incheie intre cel in cauza si comandantul/seful structurii militare in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, in calitate de reprezentant al MApN.