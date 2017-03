Sturgeon spune ca Scotia va cere un referendum pentru independenta dupa ce se vor stabili clar termenii Brexitului

Un al doilea referendum scotian pentru independenta ar dezbina si ar cauza o uriasa incertitudine economica in cel mai prost moment posibil pentru Marea Britanie, a replicat un purtator de cuvant al premierului Theresa May.Premierul britanic Theresa May este hotarata sa lanseze procedura de doi ani de scoatere a tarii din Uniunea Europeana.Sturgeon a cerut in mai multe randuri ca Scotiei sa i se permita sa isi negocieze propria intelegere cu UE dupa ce Brexitul este incheiat.