Simulare Bacalaureat Primul subiect la limba romana, un text la prima vedere din "Prostii", de Liviu Rebreanu

Elevii claselor a XII a care au sustinut luni, proba scrisa la Limba romana a simularii examenului de Bacalaureat au primit un text la prima vedere din nuvela Prostii, de Liviu Rebreanu, la subiectul al doilea au avut de realizat un text argumentativ despre necesitatea competentelor de utilizare a calculatorului in contextul actual, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu in care sa prezinte tema si viziunea despre lume intr-un text poetic, apartinand lui Tudor Arghezi.Ei au trebuit sa numeasca sinonime pentru doua cuvinte din text, sa explice rolul virgulei intr-o secventa, sa construiasca un enunt in care sa foloseasca o locutiune, o expresie care sa contina substantivul "lume" si sa transcrie din textul dat doua cuvinte care contureaza dimensiunea spatiala.De asemenea, elevii au mai avut de precizat doua motive literare din text si tipul de perspectiva narativa din textul dat. In plus, au mai avut de precizat rolul verbelor la timpul imperfect si de ilustrat cu cate un exemplu din text doua trasaturi ale genului epic.La cerinta cu numarul noua -ultima- , elevii au avut de comentat in 60-100 de cuvinte o secventa din text.Al doilea subiect a constat in scrierea unui text argumentativ despre necesitatea competentelor de utilizare a calculatorului in contextul actual, iar la ultimul subiect elevilor li s-a cerut sa redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezinte tema si viziunea despre lume intr-un text poetic studiat apartinand lui Tudor Arghezi.