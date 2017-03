10 scriitori, dati in judecata de presedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu

Pe rolul instantelor de judecata exista numeroase litigii intre Uniunea Scriitorilor din Romania (U.S.R.) si fosti membri care au fost exclusi si care au considerat oportun sa se auto-proclame "noua conducere a USR", desfasurand in aceste pretinse calitati si cu incalcare dispozitiilor statutare si legale, activitati prejudiciabile pentru Uniune, se arata in cererea de chemare in judecata inregistrata de avocatii USR la Judecatoria Sectorului 1, in 9 martie.Avocatul Uniunii Scriitorilor, Corina Popescu, mentioneaza in cerere ca "persoane care se pretind ᅡnoua conducere a USRᅡ sustin ca ar fi convocat si organizat o pretinsa Adunare generala a membrilor USR in data de 7.01.2017, iar conform Procesului-verbal al acestei adunari s-ar fi procedat, printre altele, la aprobarea unui ᅡAct constitutiv al asociatiei Uniunea Scriitorilor din Romaniaᅡ".Potrivit avocatului, cererea de inregistrare depusa pe 16.01.2017, la Judecatoria Sectorului 1, de constituire a noii Uniuni este "lovita de nulitate absoluta"."Pretinsa Adunare Generala din data de 7.01.2017 a constat in realitate intr-o intrunire a unui numar total de 25 de persoane (nemembre USR), fata de totalul de 2.625 de membri ai USR, persoane care s-au votat unele pe altele in functii de conducere, ce ulterior si-au exibat aceste calitati in special, dar nu exclusiv, in fata instantelor de judecata, uzurpandu-se calitatile oficiale ale persoanelor alese legal si statutar in functiile de conducere si creandu-se astfel prejudicii de imagine grave Uniunii Scriitorilor", se precizeaza in cererea de chemare in judecata.Conform articolului 3 din OG 26/ 2000, "Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila".Prin urmare, avocatii presedintelui Nicolae Manolescu vor arata ca "Uniunea Scriitorilor din Romania a fost infiintata ca fiind persoana juridica de utilitate publica inca din anul 1949, nu este si nici nu poate fi o asociatie infiintata in baza OG 26/2000, asa cum se incearca sa se sustina".Persoanele care se recomanda ca fiind "reprezentantii USR si membri fondatori" au ca scop "eludarea dispozitiilor legale aplicabile subscrisei in incercarea de a transforma ¬ fara niciun suport legal ¬ Uniunea Scriitorilor din Romania din organizatie de creatori de utilitate publica, intr-o asociatie de drept privat ce functioneaza in baza OG 26/2000, cu scopul preluarii nelegale a conducerii USR", se arata in cerere.Concluzia avocatului Corina Popescu este ca "acest act este incheiat prin fraudarea evidenta la lege, nefiind posibila infiintarea ca asociatie de drept privat in anul 2017 a unei entitati de drept public infiintate in anul 1949. Actul atacat reprezinta mijlocul prin care se incearca eludarea aplicarii normelor legale imperative ale Decretului-lege nr.27/1990, urmarindu-se inlocuirea acestora cu dispozitiile OG nr.26/2000".In luna ianuarie, Uniunea Scriitorilor din Romania, prin avocatul Corina Popescu, a transmis notificari catre scriitorii Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru si Cristian Teodorescu prin care le aducea la cunostinta decizia Consiliului USR din data de 11 ianuarie, prin care s-a decis, cu unanimitate de voturi, "invalidarea pretinsei Adunari Generale desfasurate nestatutar si nelegal in data de 7 ianuarie, precum si invalidarea, cu consecinta lipsirii cu efecte, a tuturor pretinselor hotarari adoptate nestatutar si nelegal in cadrul pretinsei Adunari Generale nestatutare din 7 ianuarie", se arata in notificarile biroului de avocatura care reprezinta USR.De asemenea, Uniunea Scriitorilor prin avocatul Corina Popescu a specificat atunci: "In situatia in care nu veti intelege sa dati curs prezentei notificari, subscrisa ne rezervam dreptul de a intreprinde toate demersurile legale in scopul tragerii dumneavostra la raspundere in vederea repararii tuturor prejudiciilor cauzate subscrisei si restabilirii legalitatii".Sase membrii ai Uniunii Scriitorilor din Romania, Catia Maxim, Mugur Grosu, Radu Aldulescu, Dinu Adam, Ioan Vieru, Adrian Lustig, au fost exclusi, pe 11 ianuarie, din organizatie, dupa ce au participat la o adunare generala, pe care presedintele Nicolae Manolescu, impreuna cu Consiliul Uniunii, a declarat-o nevalida. Scriitorii exclusi au acuzat ilegalitatea masurii.Mai mult, scriitorii Dan Lungu si Radu Vancu au initiat o scrisoare deschisa prin care solicita conducerii Uniunii Scriitorilor din Romania revocarea acestor excluderi abuzice, precum si demisia in bloc a membrilor acestui Consiliu.In martie 2016, USR a exclus alti 11 scriitori, printre care si Florin Iaru.In februarie 2017, scriitorul Dan Mircea Cipariu a pierdut procesul intentat Uniunii Scriitorilor din Romania prin care contesta alegerea presedintelui si a conducerii U.S.R, decizia fiind definitiva. Dan Mircea Cipariu a fost exclus din Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), alaturi de Grigore Soitu, in februarie 2016, in urma unei decizii a Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere, formata atunci din Mircea Mihaies (presedinte), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Cosoveanu, Daniel Cristea-Enache si Razvan Vonc.