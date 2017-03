Liviu Dragnea: Am rupt demisia in alb a lui Ponta. Nimeni nu-l da afara din partid

"In ceea ce priveste demisia lui Victor Ponta, demisia in alb, asa cum am spus, am rupt-o. Pentru ca nu mi se pare ceva serios si chiar nu mai vreau sa stau, sa raman in aceste jocuri. Victor Ponta e un om de care e nevoie in partid. Nimeni nu-l da afara din partid. Daca vrea sa ramana si sa activeze in partid este foarte bine, daca nu, e decizia dumnealui si nu mai vreau sa particip la aceste jocuri", a afirmat Dragnea.El a precizat ca nu mai vrea sa discute despre acest subiect, ci despre guvernare. "Sa discut in fiecare zi despre ce a spus unul si altul, eu asa ceva nu mai fac", a adaugat liderul PSD.Fostul premier Victor Ponta a declarat vinerea trecuta ca si-a inaintat demisia din PSD presedintelui partidului Liviu Dragnea, cu care a avut o discutie, aratand ca liderul social-democrat urmeaza "sa ia decizia"."Mi-am dat demisia. Astazi, i-am dat-o domnului Dragnea, cu care am avut o discutie destul de lunga. Demisia mi-am dat-o. Nu am mai scris de mult timp de mana, dar am scris astazi. Astept ca domnul Dragnea sa ia decizia", a afirmat Victor Ponta la Antena 3.