Sorin Grindeanu le cere primarilor de municipii sa apeleze direct la el pentru proiecte regionale: Usa cabinetului meu este mereu deschisa

Guvernul va initia o serie de intalniri regionale cu primarii municipiilor, in care vor fi dezbatute solutiile pentru proiectele de dezvoltare in plan local, precum si pentru cele nationale, a anuntat premierul Sorin Grindeanu la reuniunea Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, potrivit unui comunicat al Guvernului. Grindenu le-a spus primarilor de municipii sa apeleze direct la el, usa cabinetului fiind mereu deschisa."Am incredere ca impreuna cu dumneavoastra vom reusi sa punem in practica toate aceste mari proiecte: fie ca vorbim despre schimbari de substanta ale legislatiei, fie ca vorbim de mari proiecte regionale, pe care sa le punem in practica. Va rog sa apelati in mod direct la mine si la colegii din Cabinet. Provin din administratia publica, stiu problemele cu care va confruntati, iar usa cabinetului meu este mereu deschisa", a precizat seful Executivului."Marile proiecte de dezvoltare trebuie discutate la nivel regional. Dumneavoastra, primarii, sunteti foarte importanti pentru comunitatile pe care le reprezentati pentru ca sunteti oamenii care luati contact zi de zi cu cetatenii si rezolvati sute de probleme. (...) Marea provocare este ca, dincolo de culoarea politica, sa ne canalizam energiile in jurul marilor proiecte comune", a mai spus prim-ministrul.Premierul Grindeanu a mai spus ca Romania are nevoie in continuare de fonduri europene de coeziune pentru reducerea decalajelor de dezvoltare fata de alte state membre.Grindeanu a subliniat contributia dezbaterilor regionale la definitivarea unor proiecte legislative, precum legea salarizarii unitare pentru angajatii din sistemul public, precum si pentru gasirea unor solutii unitare de abordare a anumitor aspecte administrative.In ceea ce priveste legea salarizarii unitare, premierul a subliniat ca va fi construita o baza corecta de abordare, iar prin consultari cu administratia locala pot fi gasite solutii adecvate, astfel incat salarizarea in sectorul administratiei publice sa fie in concordanta cu responsabilitatile functiei.