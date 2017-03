Dragnea spune ca declaratiile ministrului justitiei in privinta lui Lazar si Kovesi sunt intelepte: Toti asteptam cu interes evolutiile viitoare

"Cred ca toate declaratiile ministrului justitiei sunt intelepte si asezate. Sunt de bun simt si toti asteptam cu interes evolutiile viitoare", a declarat Dragnea."Omul a explicat foarte bine aseara, pentru ca este o motivarea a Curtii Constitutionale cum rar s-a mai intamplat, detaliata, care pune punctul pe foarte multe 'i'-uri", a afirmat liderul PSD, precizand ca nu a discutat cu Tudorel Toader pe aceasta tema."Discutam de actiuni ale ministerului public care au sarit din Constitutie", a afirmat Dragnea, adaugand ca cea mai buna atitudine este cea a ministrului justitiei, care a vorbit de o analiza a situatiei.Tudorel Toader a evitat luni dimineata sa dea raspunsuri directe in privinta demiterii lui Lazar si Kovesi. "Dupa aceasta evaluare sub aspect profesional si managerial voi stabili care este procedura de urmat", a spus el, dand un termen de doua saptamani. Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat, luni dimineata, ca nu intentioneaza sa demisioneze , potrivit Realitatea.net. Intrebat daca isi va da demisia, in contextul ultimelor declaratii ale ministrului Justitiei, procurorul general a raspuns: "Va spun doar atat: Nu. Si nici nu vreau sa intru in polemici politice". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, la Antena 3 , ca va avea zilele urmatoare o discutie cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, el considerand ca s-a incalcat legea in acest caz, conform deciziei CCR, si da de inteles ca nu exclude varianta ca cei doi sa demisioneze pana atunci, potrivit News.ro.