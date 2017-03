UPDATE Donald Tusk, chemat ca martor de procurorii polonezi intr-un scandal judiciar la varful serviciilor secrete. Presedintele Consiliului European nu se va prezenta pentru ca are alt program

Donald Tusk, proaspat reales in fruntea Consiliului European in ciuda opozitiei propriei tari, Polonia, a fost chemat ca martor in dosarul privind un protocol de colaborare intre serviciul de informatii al armatei si un serviciu secret rus, anunta Reuters si agentia poloneza PAP.UPDATE 13.04 Tusk nu va putea sa dea declaratii in fata procurorilor polonezi pe 15 martie din cauza unor obligatii pe care le are in Parlamentul European, potrivit unui purtator de cuvant citat de Reuters.Reamintim ca serviciul secret al armatei poloneze (SKW) a avut pana in 2015 un protocol de colaborare cu FSB (serviciul secret rus, continuator al KGB), protocol denuntat de actuala conducere a Poloniei. Protocolul, care a starnit un imens scandal, ar fi fost semnat cand Tusk era premierul Poloniei.Relatiile dntre Tusk si partidul de guvernamant din Polonia sunt extrem de tensionate, ajungandu-se pana in punctul in care premierul Poloniei a fost singurul sef de stat sua de guvern din UE care a votat impotriva reinnoirii mandatului lui Tusk la sefia Consiliului European.