Carlos Sacalul, adus in fata unei  instante din Paris la aproape 43 de ani de la atentatul de la Drugstore Publicis

O figura a terorismului international din anii 1970-1980, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, in varsta de 67 de ani, va fi judecat timp de trei saptamani de catre o curte alcatuita din magistrati in legatura cu cel mai vechi atentat pe care -l reproseaza justitia franceza si ultimul in care compare in Franta.Pe 15 septembrie 1974, pe seara, doua persoane au fost ucise, iar alte 34 au fost ranite de explozia unei grenade aruncate in incinta fostului Drugstore Publicis, la coltul bulevardului Saint-Germain cu strada Rennes.In timpul procesului, presedintele Francois Sottet si cei sase asesori urmeaza sa audieze 17 martori si doi experti in acest dosar care insumeaza 14 tone de documente de procedura.Carlos risca inchisoarea pe viata.Insa venezueleanul, incarcerat in Franta de cand a fost arestat in Sudan de catre serviciile franceze, in 1994, a fost condamnat deja in doua randuri la pedeapsa maxima - pentru uciderea a trei barbati, inclusiv doi politisti, in 1975, la Paris, si pentru patru atentate cu explozivi care s-au soldat cu 11 morti si aproape 150 de raniti, in 1982 si 1983, la Paris, Marsilia si in doua trenuri."In sfarsit un proces! Victimele asteapta de atat de mult timp ca Carlos sa fie declarat vinovat si condamnat. Ranile lor nu s-au inchis niciodata", a spus avocatul Georges Holleaux, reprezentantul a 18 dintre victime, inclusiv al vaduvelor a doi dintre barbatii ucisi in atentat.In total, 27 de vctime de la Drugstore s-au constituit in parti civile, alaturi de trei organizatii - Asociatia Franceza a Victimelor Terorismului (AfVT), Asociasia familiilor din atentatul de la DC10 si Federatia Nationala a Victimelor Atentatelor si Accidentelor Colective (FENVAC)."Care este interesul sa se organizeze acest proces dupa atat de mult timp de la fapte? Este extravagant", a denuntat la randul ei Isabelle Coutant-Peyre, avocata lui Carlos, cu care s-a casatorit religios in 2001, amintind ca acesta respinge acuzatiile care i se aduc.