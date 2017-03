Tariceanu: Ne confruntam cu o ofensiva din partea unor institutii de forta impotriva institutiilor rezultate din vot /  La inceputul anului am avut o incercare de lovitura de stat de catifea

"Romanii au ales fara echivoc o majoritate PSD-ALDE. Cu toate acestea, la inceputul anului 2017 am avut o incercare de lovitura de stat de catifea, pe care, din fericire, CCR a sanctionat-o prin doua decizii pe care le-as caracteriza ca istorice. Din pacate, de mai mult de trei luni avem o instabilitate politica fara precedent, prin raportarea la alegerile din decembrie si la rezultatul clar al acestora. Ne confruntam cu o ofensiva aproape zilnica din partea unor institutii de forta impotriva institutiilor rezultate din votul democratic al romanilor. Ma ingrijoreaza ca aceasta ofensiva permanenta pune sub semnul intrebarii echilibrul puterilor in stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Senatului a sustinut ca sunt proiecte pe plan local care sunt blocate din cauza "institutiilor de forta"."Obiectivul nostru comun este dezvoltarea Romaniei, in ciuda franei puse de institutiile de forta. Stiu ca se tot vorbeste in ultima perioada despre aproape un fel de prigoana pornita impotriva primarilor, ca sunt situatii in care primarii nu au avut curajul sa semneze documente de frica sa nu ajunga pe mana procurorilor", a afirmat Tariceanu.