Salvamontistii incearca din nou sa ajunga la turistii israelieni blocati in refugiul de langa Varful Moldoveanu

Salvatorii de la Formatiunea Salvamont Nucsoara, care duminica au incercat sa ii recupereze pe cei trei turisti israelieni blocati intr-un refugiu din apropierea Varfului Moldoveanu, au renuntat la actiune duminica seara, din cauza conditiilor de pe munte, care le puneau viata in pericol.In noaptea de duminica spre luni, o alta echipa de salvamontisti a pornit catre refugiul in care se afla cei trei turisti, seful Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, declarand pentru News.ro ca actiunea este foarte dificila, in conditiile in care traseul pana la refugiul Vistea, unde se afla cei trei straini, este extrem de greu."Este o zona extrem de dificila, dar nu asta este problema, ci faptul ca pe unele portiuni este risc de avalansa. Nu putem pune in pericol vietile oamenilor nostri. Cei trei turisti sunt bine", a spus Sanduloiu.Pana la ora transmiterii acestei stri, salvamontistii nu ajunsesera la refugiul unde s-au adapostit cei trei israelieni.Trei turisti din Israel au ramas blocati duminica dupa-amiaza intr-un refugiu din apropierea Varfului Moldoveanu, dupa ce au urcat pe munte si au ajuns intr-o zona de unde nu au mai putut sa coboare. Cei trei au venit in Romania intr-un grup de cinci persoane, insa doua dintre acestea nu au vrut sa mearga la munte, alegand sa vina in Bucuresti.