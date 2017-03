UPDATE Lazar, intrebat daca demisioneaza: Nu. Si nici nu vreau sa intru in polemici politice / Ministrul Justitiei spune ca decizia in privinta procurorului general si a sefei DNA va fi luata dupa o evaluare profesionala si manageriala

Tudorel Toader a evitat sa dea raspunsuri directe in privinta demiterii lui Lazar si Kovesi. "Dupa aceasta evaluare sub aspect profesional si managerial voi stabili care este procedura de urmat", a spus el, dand un termen de doua saptamani.Ministrul justitiei a sustinut si ca nu a sugerat ca sefa DNA si procurorul general sa-si dea demisia: "Am evocat o institutie care exista in codul muncii, oricine isi poate da demisia, nu e obligat sa munceasca impotriva vointei lui". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, la Antena 3 , ca va avea zilele urmatoare o discutie cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, el considerand ca s-a incalcat legea in acest caz, conform deciziei CCR, si da de inteles ca nu exclude varianta ca cei doi sa demisioneze pana atunci, potrivit News.ro.Tudorel Toader a precizat, raspunzand unei intrebari a moderatorului emisiunii, ca nu exclude posibilitatea ca Lazar si Kovesi sa demisioneze: "Sigur, eu nu exclud ca in lipsa unei proceduri declansate de mine sa aiba dansii initiativa unei proceduri launtrice, individuale, privind modul in care s-au pozitionat, repet, la dispozitii legale, constitutionale si chiar in dezbaterile din spatiul public, intr-o perioada atat de sensibila, cand lumea are o traire deosebita, pentru ca are o asteptare deosebita, in 2017, in care ne aflam."Intrebat ce va face daca cei doi nu vor demisiona, Tudorel Toader a spus: "Nu as vrea sa speculez ca stiu ceva in acest sens. Doar ma refeream la faptul ca exista aceasta posibilitate. Si veti spune dumneavoastra: Si daca ea nu se va concretiza? Eu ce voi face? (...) In paralel, probabil incepand de maine, prin intermediul colegilor mei de la Ministerul Justitiei, voi face o fundamentare, o evaluare a activitatilor desfasurate de Ministerul Public pe de o parte, de DNA pe de alta parte. Si atunci, evaluarea va avea doua componente: pe de o parte, cea profesionala, pe cauze, pe de alta parte, cea manageriala, privind institutiile pe care domniile lor le conduc. Dupa ce am discutia cu dansii si voi face aceasta evaluare pe doua directii, voi stabili masurile pe care le voi lua si voi comunica presei hotararea pe care o voi lua".