Smartphone-urile, recrutate in lupta impotriva cancerului la copii

Puterea de calcul a dispozitivelor cu Android poate fi utilizata pentru a afla care compusi pot lupta cel mai bine cu celulele canceroase. Lucrarea face parte dintr-un proiect stiintific mai amplu, infiintat de IBM. Pentru a ajuta, utilizatorii trebuie sa descarce o aplicatie.The World Community Grid a fost creat de IBM in 2004, iar de atunci, mai mult de 700.000 de voluntari au ajutat in procesul de calcule complexe, pentru a intelege mai bine boli precum Ebola, Zika, tuberculoza si sida. Initial, aceasta a folosit puterea de procesare a calculatoarelor, insa, cu cativa ani in urma, a fost adaugata si o aplicatie Android arsenalului sau.Acum, Smash Childhood Cancer ajuta la gasirea leacurilor pentru sase tipuri de cancer care apar la copii, inclusiv tumori cerebrale, cancer la ficat sau cancer osos."Aplicatia functioneaza doar atunci cand bateria este incarcata in procent de 90% si asteapta pana cand va conectati la Wi-Fi, astfel incat sa nu utilizeze traficul de date", a declarat Juan Hindo, manager-ul IBM.Sistemul a mai fost utilizat anterior pentru a identifica compusii care cauzeaza neuroblastom, unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer inregistrat la copii. 200.000 de voluntari au participat la acest experiment, care a contribuit la identificarea mai multor tratamente potentiale.Sistemul nu este inca disponibil pentru iOS, din cauza regulilor dezvoltatorului care guverneaza modul in care aplicatiile ruleaza pe platforma Apple. Este gratuita folosirea de catre oamenii de stiinta, insa acestia trebuie sa faca rezultatele publice, astfel incat alti cercetatori sa le poata accesa si, eventual, utiliza.