LIVE TEXT Protest impotriva proiectului legii gratierii: 300-400 de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, de unse se va porni in mars spre Parlament

Ca si in celelalte seri, o parte din masinile care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.-------------------------In piata sunt circa 300-400 de persoane. Jandarmii au venit si au pus garduri de protectie in jurul zonei ocupate de manifestanti.In jur de 250 de oameni sunt in piata la aceasta ora.Foto: Ella MoroiuFoto: Ella Moroiu