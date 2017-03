Protest prin lectura in fata sediului Prefecturii din Galati

Protestatarii au amplasat si un panou cu mai multe coli, simbolizand o carte, in care se puteau citi mesaje cum ar fi "Art. 55 din Constitutia Romaniei - cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania"."Ne intereseaza educatia civica, exact ce scrie acolo - implicarea cetatenilor. Atat timp cat esti cetatean al unei tari, clar ai drepturi si obligatii. Apoi, vedeti, conform art. 55 din Constitutia Romaniei - cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania. Asta inseamna o educatie civica, adica sa ne implicam in viata sociala si politica pentru apararea si promovarea drepturilor noastre. Mai departe scrie protest prin lectura - asa am considerat ca e relevant, foarte mult conteaza educatia, fara educatie as putea spune ca nu ai maini si picioare", a declarat o participanta la protest.Manifestantii solicita in continuare demisia Guvernului, deasupra panoului simbolizand o carte fiind prins un afis pe care scria "Demisia"."Cerem in continuare demisia Guvernului. Consideram ca sunt niste corupti. Au dat acea Ordonanta 13, iar acum au gasit alta forma si incearca sa o treaca prin Parlament. Nu mai avem incredere", a spus o alta protestatara.