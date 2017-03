Leonard Orban: Riscul dezintegrarii UE nu este major acum. Brexitul a avut un efect paradoxal, a crescut sprijinul pentru Uniune

Leonard Orban a explicat cum ar urma sa se materializeze ideea unei Europe cu mai multe viteze, afirmand ca ar insemna generalizarea unei practici care exista si acum, respectiv implicarea a doar unei parti din statele membre in diverse actiuni si dosare."Este vorba despre Parchetul European, unde se va lansa asa-numitul proces de cooperare consolidata, la care vor participa un grup de state membre, foarte probabil 17, la inceput, din cele 28. Asta este un exemplu de viteza diferita. Spatiul Schengen este un alt exemplu, unde doar o parte dintre statele membre participa la aceasta cooperare. (...) Zona Euro este alta formula de cooperare doar la un nivel unor state membre", a explicat consilierul prezidential, sef al Departamentului Afaceri Europene de la Palatul Cotroceni.El a adaugat ca pozitia Romania a fost exprimata de Klaus Iohannis la Bruxelles, tara noastra fiind impotriva ideii: "Ni se pare ca e cel mai logic sa incercam sa avansam cu totii, nu sa lansam formate de genul asta, care risca sa afecteze coeziunea interna a UE, sa amplifice diviziunile si sa conduca chiar la riscul de dezintegrare a proiectului european."Intrebat cat de mare este acest pericol, el spune ca nu e "un risc major in momentul de fata": "Nu as zice ca e un risc major in momentul de fata. Brexit are si un efect paradoxal, a facut ca sprijinul pentru UE, pentru statul de membru al UE, sa creasca consistent. State unde existau semne de intrebare, unde existau majoritati foarte fragile din punctul acesta de vedere, dar acum constatam ca sprijinul pentru UE a crescut mult."Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, dupa reuniunea Consiliului European, ca le-a explicat liderilor celor 27 de state membre ca ideea unei Uniuni cu mai multe viteze nu ar fi benefica si ar putea, "in extremis", sa duca la o scindare a UE.