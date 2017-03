Incendiu in campingul Strandului Neptun din Arad: Doua cabane au fost  distruse, focul ar fi fost pus intentionat

Incendiul a fost sesizat la 112 duminica dimineata, in jurul orei 5,00, dupa ce flacarile au cuprins o casuta din campingul in incinta Strandului Neptun din Arad. In zona exista cateva sute de casute din lemn, dar nu sunt folosite in sezonul rece.La sosirea pompierilor, flacarile erau extinse deja la o a doua cabana, invecinata.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, ambele casute au fost distruse, dar s-a reusit limitarea extinderii flacarilor la alte constructii."Cauza probabila este folosirea cu intentie a surselor de aprindere cu intentia producerii incendiului", a declarat Plesca la finalul cercetarilor de la fata locului.Pentru ca incendiul a fost provocat, politistii au deschis o ancheta."A fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru distrugere prin incendiere. In acest moment, cercetarile vizeaza fapta, nu persoane", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Lorena Radu.Ştrandul Neptun este considerat cel mai mare din ţară şi al doilea din Europa situat pe cursul unei ape curgătoare (râul Mureş). Baza de agrement se întinde pe o suprafaţă de peste 50 de hectare, din care 30 sunt utilate, având şi un camping cu aproximativ 400 de căsuţe.