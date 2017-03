Tensiuni si acuzatii de frauda la alegerile pentru conducerea Colegiul Psihologilor din Romania

Pe scurt: Toate filialele judetene al Colegiului Psihologilor au alegeri pentru conducere, dar si pentru desemnarea electorilor care vor merge la conventia nationala unde este ales presedintele Colegiului. Nume importante din mediul profesional contesta "abuzuri" si "acte arbitrare" ale conducerii, reprezentata de presedintele Mihai Anitei si Directorul general al CPR, precum si coordonatorul departamentului Juridic - Iulian Laurentiu Stefan (el insusi candidat pentru presedintia Colegiului).

- modificarea regulilor jocului dupa demararea procesului electoral prin dispozitii luate de catre presedinte, fara consultarea celorlalte foruri de conducere si care modifica prevederile hotararii din 2013, aprobata de catre Comitetul Director, dupa care ar trebui derulate alegerrile;- invalidarea arbitrara a multor candidaturi pentru posibili electori din filialele judetene- invalidarea arbitrara a unor candidaturi pentru presedintia Colegiului, precum si a unor candidaturi pentru un mandat in Comitetul Director- lipsa unor proceduri clare de contestare a acestor invalidari, precum si modificarea procedurilor legate de votare- demiterea fara baza legala a unor sefi de filiale- validarea arbitrara a candidaturii lui Iulian Laurentiu Stefan pentru sefia Colegiului PsihologilorPractic, in acest moment alegerile in marea majoritate a filialelor judetene ale Colegiului Psihologilor au fost suspendate sau amanate dupa ce conducere centrala a Colegiului a invalidat zeci de candidaturi locale pentru posturile de electori (cei care ar urma sa aleaga conducerea centrala) si zeci de candidaturi pentru un mandat in forurile de conducere, pe motive care tin de interpretarea statutului organizatiei. Acestea asteapta corectarea acestor probleme, posibila prin sedinta comuna a Comitetului Director si a Consiliului Director al CPR programata pe 10 aprilie, desi conducerea actuala a refuzat sa convoace sedinta.Edmond Cracsner, presedintele filialei teritoriale Bucuresti, acuza intr-o postare pe Facebook conducerea Colegiului ca a ridicat vineri noapte, ilegal, toate dosarele de candidaturi din filiala Bucuresti. Intr-o postare mai veche pe Facebook, Cracsner a scris despre actualii conducatori ai Colegiului Psihologilor ca "S-au razboit cu toate ministerele, dar mai ales cu membrii Colegiului, pe care i-au tratat cu aroganta, dispret, iar acum le zornaie catusele pe la urechi! A venit momentul sa fim solidari, altfel riscam ca din nou sa ni se confiste alegerile".Si Florin Alin Sava (Colegiul Psihologilor Timis) reclama acelasi tratament: "Directia Juridica a Colegiului Psihologilor a refuzat candidaturi fara sa explice motivele invalidarii. Suntem in situatia in care sunt lasati sa candideze doar oamenii sustinuti de actuala conducere si de favoritul la perpetuarea actualei situatii de fapt: Iulian Laurentiu Stefan. Pentru a pastra aparenta unui proces democratic a validat alti doi candidati ai casei la presedentie - pe fina sa, respectiv pe actualul Director executiv al CPR - Daniela Hiera. Practic asistam la un caz clasic in care departamentele de suport ale unei organizatii, cu sprijinul actualului presedinte, incearca sa preia controlul asupra institutiei prin blocarea si distorsionarea procesul democratic al alegerilor. Motivatia din spate este simpla - salvarea privilegiilor si mentinerea puterii. Abuzurile sunt atat de mariincat trei sferturi dintre filialele teritoriale au luat decizii de suspendare a alegerilor, refuzand sa voteze pe niste buletine de vot din care lipsesc foarte multi candidati validati de catre conducerile filialelor, cele mai multe invalidari vizand opozantii actualei conduceri"."Cel mai important lucru e sa atragem atentia asupra faptului ca actuala conducere exercita puterea in mod abuziv. Exercita abuzuri in mod repetat pentru a manipula rezultatul alegerilor. Indemnul catre colegi e sa se implice, sa vina la alegeri in filiale, sa participe la viata cetatii, sa nu stea departe de acest scandal pentru ca ii afecteaza. Motivatia actualei conduceri? Sunt disperati pentru ca stiu ca atunci cand vor ceda conducerea vor iesi la iveala toate ilegalitatile comise in ultimii 8 ani, abuzuri sistematice si incalcari repetate ale legilor, si statutului. Vor sa ascunda cu orice pret", a declarat si Andrei Ion (Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucuresti).Ion Dafinoiu reclama "lipsa de transparenta" si "arbitrariul" din aceste decizii: "Cei de la centru au invalidat candidaturile multor psihologi din teritoriu fara sa explice pe ce criterii, fara sa explice si fara a ne da posibilitatea de a le contesta. Eu am trimis 20 de adrese la Colegiul Psihologilor, dar nu am primit raspuns la nici una".Mihai Anitei, actualul presedinte al Colegiului Psihologilor, respinge acuzatiile de fraudare a procesului electoral si spune ca "alegerile se desfasoara in baza unei hotarari din 2013, care le interzice celor care care au avut doua functii de conducere in oricare dintre forurile de conducere, indiferent de numele sau, sa mai aiba vreun alt mandat de conducere". Dar Ion Dafinoiu spune ca lectura acelei hotarari in aceasta cheie nu e corecta: "In acea hotarare e vorba despre interdictia de a avea mai mult de doua mandate la conducerea unuia dintre forurile de conducere. In caz contrar, domnul Anitei ar fi incalcat el insusi presupusele dispozitii". In plua, Ion Dafinoiu nici nu se regaseste in situatia invocata de catre Mihai Anitei.In ceea ce priveste acuzatiile de respingere arbitrara a candidaturilor din teritoriu pentru organul colectiv de conducere a Colegiului, presedintele Mihai Anitei se apara spunand ca "nu exista mijloace juridice pentru verificarea acestor candidaturi, ea se face cu doar doi consilieri juridici, doar atati oameni avem".Problema semnalata insa de foarte multi psihologi in dialoguri cu HotNews.ro, dar si pe grupuri de discutii pe Facebook, este ca departamentul juridic al Colegiului, cel care a invalidat "arbitrar" candidaturile, este condus chiar de Iulia Laurentiu Stefan, el insusi candidat la sefia Colegiului si favoritul presedintelui Anitei. "Ei schimba regulile jocului in timpul jocului, in folos personal", a declarat Ion Dafinoiu. Cum se apara Mihai Anitei in fata acuzatiilor? "Din pacate, la fiecare patru ani avem aceleasi probleme de contestare din partea aceluiasi grup de nemultumiti, nu vreau sa-i nominalizez. Sunt interese ale scolilor formatoare si ale comerciantilor de teste. Alegerile nu sunt organizate de o persoana anume, procesul e cat se poate de riguros, domnul Stefan nu interfereaza".Cat despre Iulian Laurentiu Stefan, contestat puternic de comunitatea psihologilor pentru ascensiunea rapida in fruntea breslei si acuzat de subordonarea Colegiului Psihologilor in folosul propriu, acesta a postat pe Facebook mai multe mesaje extrem de dure: "V-ATI INTREBAT VREODATA DE CE TOATE CANALIILE DIN PSIHOLOGIE S-AU ALIAT IMPOTRIVA UNUI SINGUR OM?" si "Din ciclul "multi da' prosti", "nalt ca bradu', prost ca gardu'", "mai mult nu poate", "n-au avut parintii posibilitate" sau "un grup infractional organizat incearca sa impiedice, prin orice mijloace eliminarea privilegiilor, afacerilor si ilegalitatilor din profesia de psiholog".