Elevul admis ca bursier la tabara de vara de la Stanford: Cred ca pot gasi mai multe oportunitati de cariera in afara

Alexandru Oprea este din Braila, dar a venit in Constanta ca sa faca liceul. Fiind pasionat, la inceput, mai mult de matematica, el a ales Liceul International de Informatica. De altfel, profesoara de fizica Victoria Olaru a povestit cum s-a apropiat Alexandru de aceasta materie."In clasa a noua Alexandru a venit la liceu atras de matematica. Cred ca in prima luna activitatea desfasurata de mine la fizica si mai ales nucleul de copii din internat preocupati de fizica l-au facut sa dea atentie fizicii, fara sa-si dea seama ca o sa-l acapareze fizica si ca o sa ajunga la olimpiada nationala de fizica in clasa a noua, iar in anii urmatori se va pastra in plutonul fruntas al elevilor participanti la olimpiada de fizica cu premii la faza judeteana. Desi el si colegii lui sunt doar in clasa a XI-a, preocuparile lor sunt pentru toata fizica, mai avem putin si o terminam si pe cea de clasa a XII-a", a spus profesoara Victoria Olaru.Alexandru spune ca a aplicat pentru tabara de vara organizata de Universitatea Stanford pentru ca voia sa aiba o preocupare dupa incheierea anului scolar."Am vrut sa am activitate de vara si am vazut posibilitatea de a accesa aceasta tabara si am incercat sa ajung acolo. Am facut eseurile, doamna profesoara Victoria Olaru m-a ajutat cu scrisoarea de recomandare si am fost acceptat. Am scris trei eseuri: < >,< > si < >. Acestea au avut 600 de cuvinte fiecare si a trebuit sa ma descriu ca elev, ca persoana, cum sunt eu intr-o comunitate, care sunt calitatile mele principale de elev si sa descriu proiectele si concursurile la care am fost. Am scris ca m-am bazat pe ingeniozitate si pe dorinta de a ma perfectiona¬, a afirmat Alexandru Oprea.Dupa absolvirea liceului, Alexandru ar vrea sa mearga la o universitate din Statele Unite, fiind interesat de ingineria electrica. Spune ca isi doreste sa invete peste hotare pentru ca acolo sunt mai multe oportunitati de cariera."Nu imi doresc neaparat Stanford, am o lista mai mare de universitati, in principal americane. Doresc sa studiez inginerie electrica si nu conteaza neaparat universitatea cat conteaza si cum ma orientez dupa universitate. Mi-as dori sa proiectez placi de baza si componente electronice pentru diferite proiecte de dezvoltare. As putea face facultatea si in Romania, nu consider ca merg in America neaparat pentru avantajul teoretic sau al dotarii universitatii. Consider ca pot gasi mai multe oportunitati de cariera in strainatate, nu merg acolo neaparat pentru studiat deoarece consider scoala romaneasca ca fiind foarte buna", a spus Alexandru.